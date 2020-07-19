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"الأرصاد" رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل‏

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من ‏نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ‏على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ‏الثامنة ‏مساءً.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل‏
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من ‏نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ‏على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ‏الثامنة ‏مساءً.‏

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
11:36 AM

"الأرصاد" رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل‏

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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129

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من ‏نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ‏على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ‏الثامنة ‏مساءً.‏

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