أعجوبة آسيا "وبوابة السماء" تلغي تأشيرة الدخول للسعوديين.. "صقورنا بانتظاركم"

7 ملايين سائح سنويًّا و"ألماتي" الأكثر جذبًا

نشرت "سبق" أن مصادرها أكدت الاثنين 30 سبتمبر 2019، قرار جمهورية كازاخستان بإلغاء التأشيرة المسبقة للسعوديين؛ على أن يحصل السعوديون على التأشيرة فور الوصول إلى المطار، وقد أعلنت سفارة جمهورية كازاخستان بالرياض، قرارًا بشأن إعفاء رعايا بعض الدول -بما فيها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين- من تأشيرات دخول أراضي جمهورية كازاخستان لمدة ٣٠ يومًا؛ حيث يمكن للمواطنين السعوديين والبحرينيين السفر إلى كازاخستان دون الحصول على تأشيرة مسبقة، وقد دخل هذا القرار حيز النفاذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر الجاري.

أعجوبة آسيا

تتميز كازاخستان بكونها واجهة سياحية آمنة جدًّا؛ حيث يمكن للزوار أن يستمتعوا بالمنتجعات السياحية الشهيرة والطبيعة الأخاذة والمعالم الشهيرة، تبدأ حدود كازاخستان من سيبريا وروسيا شمالًا حتى صحاري أوزباكستان وترمستان من ناحية الجنوب ومن بحر قزوين من ناحية الغرب، إلى أن تصل حدودها مع الصين في الشرق.

تمتلك كازاخستان أشهرَ وجهة في الرياضة المائية بمنطقة نهر "إيلي"، والذي يقع بين بحيرتيْ "كابشاغي وبالكاش"، بالإضافة إلى بعض الرياضات الشتوية الأخرى مثل التزلج على الجليد أو حتى التنزه في الهواء الطلق؛ مما أكسَبَ أرض الكازاخ شهرة كبيرة، كما يجد الزائر عبارة "صقورنا بانتظاركم في المطار عند الدخول".

معالم شهيرة

من أروع مدن كازاخستان مدينة ميديو و"وادي ميديو"، الذي يُعتبر أكبر مكان للتزلج في العالم والذي يرتفع حوالى 1700 متر عن مستوى سطح البحر، كما يتوافر ملعب جليدي كبير يسع عدد أفراده حوالى 30 ألف متفرج، وتُعد أستانا ثاني أكبر مدينة في كازاخستان؛ حيث شهدت في الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في بناء عدة مشاريع، والآن تكتظ بالعديد من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية التي تتيح التسوق بكافة صوره ومن أشهر المناطق السياحية في أستانا وبربايترك وأكواريوم دومان.

بوابة السماء

تعتبر صحراء كازاخستان الشاسعة مركزًا فضائيًّا هائلًا؛ حيث تُعَد من أقدم مراكز الإطلاق الفضائي في العالم، والذي تم تأسيسه في عام 1955، والمركز يُعد الأشهر عالميًّا لانطلاق سفن فضاء والأقمار الصناعية، ويصفها الخبراء ببوابة السماء.

7 ملايين

استقبلت كازاخستان، ما يقارب 7 ملايين سائح في عام 2018، وتعد مدينة "ألماتي" هي العاصمة السياحية الأولى لكازاخستان، وهي العاصمة القديمة لكازاخستان وموطن أكبر مساجد الدولة، ويوجد أكثر من 400 فندق فاخر تشكّل ما يصل إلى 22 ألف مقر للإقامة و12 ألف وحدة.

العملة الكازاخية هي تينغي، ويعادل الريال السعودي نحو 88 تينغي، وتتعامل الأسواق الكازاخية بالدولار الأمريكي أو البطاقة الائتمانية.