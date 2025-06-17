"الجامعي" وكيلاً لعمادة مكتبات جامعة حفر الباطن

أصدر رئيس جامعة حفر الباطن، الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني، قراراً بتكليف الدكتور فهد بن رجاء الله الجامعي، وكيلاً لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن.
"سبق" تهنئ الدكتور "فهد"، وتتمنى له المزيد من التقدم والنجاح.
أصدر رئيس جامعة حفر الباطن، الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني، قراراً بتكليف الدكتور فهد بن رجاء الله الجامعي، وكيلاً لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن.
"سبق" تهنئ الدكتور "فهد"، وتتمنى له المزيد من التقدم والنجاح.
أصدر رئيس جامعة حفر الباطن، الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني، قراراً بتكليف الدكتور فهد بن رجاء الله الجامعي، وكيلاً لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن.
"سبق" تهنئ الدكتور "فهد"، وتتمنى له المزيد من التقدم والنجاح.
أصدر رئيس جامعة حفر الباطن، الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني، قراراً بتكليف الدكتور فهد بن رجاء الله الجامعي، وكيلاً لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن.
"سبق" تهنئ الدكتور "فهد"، وتتمنى له المزيد من التقدم والنجاح.