"هلال جدة" يباشر 45 حالة إسعافية خلال السوبر الإيطالي.. دوخة وسقوط

الهيئة شاركت بـ25 فرقة و60 متطوعاً.. ونقلت 4 حالات لمجمع الملك فهد

باشرت الفِرَق الإسعافية والتطوعية بهيئة الهلال الأحمر، المشاركة في تغطية مباراة السوبر الإيطالي بين فريقي يوفينتوس وميلان، والتي أقيمت مساء أمس في ملعب الجوهرة بجدة 45 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة عبدالله أحمد أبوزيد لـ"سبق" أن الفِرَق تولت إسعاف 45 حالة، وتم نقل 4 حالات منها إلى مجمع الملك فهد الطبي.

وأضاف "أبو زيد" أن الحالات تمثلت في دوخة أو سقوط بسيط لأصحاب حالات مرضية.

وكانت الهيئة قد استعدت بخطة تشغيلية لتغطية أحداث مباراة كأس السوبر الإيطالي بين نادييْ يوفنتوس وآي سي ميلان، والتي أقيمت أمس الأربعاء بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة؛ حيث عمدت الخطة إلى تجهيز عدد (25) فرقة إسعافية واستجابة متقدمة، و(60) متطوعاً ومتطوعة يتم نشرها على أنحاء الملعب من الداخل والخارج والطرق المؤدية للمدينة الرياضية؛ للحفاظ على سلامة الجمهور والمشاركين، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حال حدوث إصابات خلال مجريات المباراة؛ وذلك حسب الخطة المعدة للمنشآت الرياضية.