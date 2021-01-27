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طبق خطة الأمطار والسيول.. الدفاع المدني ينقذ 40 محتجزاً ويُخلي 10 أسر

"الشمري" شدد على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع التحذيرات

طبّقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك وإداراتها بالمحافظات خطتها لمواجهة الأمطار والسيول المعتمدة من قبل أمير منطقة تبوك، وذلك بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، في تصريح له أن أمطار الخير والبركة بدأت منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، بأمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة تبوك والمراكز التابعة لها (البديعة، المعظم، شقري)، وكل من محافظات ضباء والوجه والبدع وحقل ومركز حالة عمار، وسالت على إثر هذه الأمطار، بعض الأودية والشعاب، والتي كانت في مجراها الطبيعي ولله الحمد.

وأضاف "الشمري": تلقينا في مركز التحكم والتوجيه حتى لحظة إعداد هذا البيان عدداً من البلاغات، تم التعامل معها، وهي عبارة عن احتجاز ثلاثة أطفال بعد أن اشتد السيل وحاصرهم أثناء تنزههم، وذلك في وادي المويلح غرب محافظة ضباء، فتم إنقاذهم عن طريق فرق الإنقاذ، كما تم إخلاء 37 محتجزاً داخل مركباتهم في وادي أتانة ووادي الرمضة بمركز البديعة ومركز المعظم التابعين لمدينة تبوك.

وتابع: وردنا بلاغات عن دخول مياه لعدد من المنازل في مدينة تبوك، نتج عنه إخلاء 10 أسر وإيواؤهم وتأمين سكنهم، من قبل لجنة الحصر والأضرار، كما كان هناك عدد من البلاغات التي وردتنا، تم تمريرها للجهات المعنية لمباشرتها ومتابعة ذلك.

كما نوه الرائد الشمري أن الحالة المطرية لا زالت مستمرة حسب ماورد في تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حتى الساعة الثالثة فجر يوم غد الاثنين.

وحذر "الشمري" من مخاطر السيول المنقولة مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني، وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، متمنين السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طبق خطة الأمطار والسيول.. الدفاع المدني ينقذ 40 محتجزاً ويُخلي 10 أسر
سبق

طبّقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك وإداراتها بالمحافظات خطتها لمواجهة الأمطار والسيول المعتمدة من قبل أمير منطقة تبوك، وذلك بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، في تصريح له أن أمطار الخير والبركة بدأت منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، بأمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة تبوك والمراكز التابعة لها (البديعة، المعظم، شقري)، وكل من محافظات ضباء والوجه والبدع وحقل ومركز حالة عمار، وسالت على إثر هذه الأمطار، بعض الأودية والشعاب، والتي كانت في مجراها الطبيعي ولله الحمد.

وأضاف "الشمري": تلقينا في مركز التحكم والتوجيه حتى لحظة إعداد هذا البيان عدداً من البلاغات، تم التعامل معها، وهي عبارة عن احتجاز ثلاثة أطفال بعد أن اشتد السيل وحاصرهم أثناء تنزههم، وذلك في وادي المويلح غرب محافظة ضباء، فتم إنقاذهم عن طريق فرق الإنقاذ، كما تم إخلاء 37 محتجزاً داخل مركباتهم في وادي أتانة ووادي الرمضة بمركز البديعة ومركز المعظم التابعين لمدينة تبوك.

وتابع: وردنا بلاغات عن دخول مياه لعدد من المنازل في مدينة تبوك، نتج عنه إخلاء 10 أسر وإيواؤهم وتأمين سكنهم، من قبل لجنة الحصر والأضرار، كما كان هناك عدد من البلاغات التي وردتنا، تم تمريرها للجهات المعنية لمباشرتها ومتابعة ذلك.

كما نوه الرائد الشمري أن الحالة المطرية لا زالت مستمرة حسب ماورد في تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حتى الساعة الثالثة فجر يوم غد الاثنين.

وحذر "الشمري" من مخاطر السيول المنقولة مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني، وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، متمنين السلامة للجميع.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
10:05 PM

طبق خطة الأمطار والسيول.. الدفاع المدني ينقذ 40 محتجزاً ويُخلي 10 أسر

"الشمري" شدد على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع التحذيرات

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نواف الغضوري - تبوك
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طبّقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك وإداراتها بالمحافظات خطتها لمواجهة الأمطار والسيول المعتمدة من قبل أمير منطقة تبوك، وذلك بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، في تصريح له أن أمطار الخير والبركة بدأت منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، بأمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة تبوك والمراكز التابعة لها (البديعة، المعظم، شقري)، وكل من محافظات ضباء والوجه والبدع وحقل ومركز حالة عمار، وسالت على إثر هذه الأمطار، بعض الأودية والشعاب، والتي كانت في مجراها الطبيعي ولله الحمد.

وأضاف "الشمري": تلقينا في مركز التحكم والتوجيه حتى لحظة إعداد هذا البيان عدداً من البلاغات، تم التعامل معها، وهي عبارة عن احتجاز ثلاثة أطفال بعد أن اشتد السيل وحاصرهم أثناء تنزههم، وذلك في وادي المويلح غرب محافظة ضباء، فتم إنقاذهم عن طريق فرق الإنقاذ، كما تم إخلاء 37 محتجزاً داخل مركباتهم في وادي أتانة ووادي الرمضة بمركز البديعة ومركز المعظم التابعين لمدينة تبوك.

وتابع: وردنا بلاغات عن دخول مياه لعدد من المنازل في مدينة تبوك، نتج عنه إخلاء 10 أسر وإيواؤهم وتأمين سكنهم، من قبل لجنة الحصر والأضرار، كما كان هناك عدد من البلاغات التي وردتنا، تم تمريرها للجهات المعنية لمباشرتها ومتابعة ذلك.

كما نوه الرائد الشمري أن الحالة المطرية لا زالت مستمرة حسب ماورد في تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حتى الساعة الثالثة فجر يوم غد الاثنين.

وحذر "الشمري" من مخاطر السيول المنقولة مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني، وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، متمنين السلامة للجميع.

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