بالفيديو.. مصاب في الحد الجنوبي بلهجة عفوية: "حنا عيالها نحمي ترابها"

عبَّر عن مشاعر الفخر وشرف التضحيات دون القيادة والشعب الوفي

بمشاعر الفخر وصدق الانتماء لتراب الوطن الغالي تحدث المصاب في الحد الجنوبي، المقدم ركن خالد المانع، عن شرف التضحيات دون القيادة والشعب الوفي، واختزلها بجملة عميقة "حنا عيالها نحمي ترابها".

وتفصيلاً، قال المقدم ركن خالد المانع موجهًا حديثه لشباب وشابات الوطن بلهجة محلية عفوية: "هذي الأرض اللي انولدنا فيها، وعشنا فيها، ولا راح يحميها إلا حنا.. نبني مستقبلها.. ونزرع فيها".

وأنتجت وزارة الحرس الوطني العمل الإبداعي إيمانًا بدورها في حماية الوطن، وتعزيز روح المواطنة في نفوس أبناء "مملكة الإنسانية" التي بسطت يدها بالخيرات لكل دول العالم.