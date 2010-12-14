أمير الرياض بالنيابة: الميزانية أكدت اهتمام القيادة بتحقيق النماء والرخاء

قال ما شهدته الموازنة من نمو وأرقام قياسية يبرهن على الإدارة الفعالة

رفع أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ.

وقال أمير منطقة الرياض بالنيابة: إن ما شهدته الموازنة العامة للدولة من نمو وأرقام قياسية، رغم ما أحدثته جائحة كورونا من ركود اقتصادي عالمي، برهن على الإدارة الفعالة والسياسة الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- والذي كان له أبلغ الأثر في تجاوز آثار هذه الأزمة وتحقيق النمو والتعافي الاقتصادي.

وأضاف: لقد حملت كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وكلمة سمو سيدي ولي العهد، التأكيد على تحقيق مزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، من خلال الاهتمام بصحة وأمن المواطنين والمقيمين، واستمرار العمل لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات الواعدة، والاستدامة المالية، وتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، وتطوير القطاعات الخدمية والتعليمية والإسكان، ورفع كفاءة الإنفاق بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار أمير منطقة الرياض بالنيابة إلى أن ما تحقق من نتائج مبشرة في هذه الموازنة جاء نتيجة للإصلاحات المالية والاقتصادية وفق رؤية المملكة، وسعيها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وسأل سموه الله -العلي القدير- أن يحفظ ويعز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه واستقراره.