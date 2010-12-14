النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الرياض بالنيابة: الميزانية أكدت اهتمام القيادة بتحقيق النماء والرخاء

قال ما شهدته الموازنة من نمو وأرقام قياسية يبرهن على الإدارة الفعالة

رفع أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ.

وقال أمير منطقة الرياض بالنيابة: إن ما شهدته الموازنة العامة للدولة من نمو وأرقام قياسية، رغم ما أحدثته جائحة كورونا من ركود اقتصادي عالمي، برهن على الإدارة الفعالة والسياسة الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- والذي كان له أبلغ الأثر في تجاوز آثار هذه الأزمة وتحقيق النمو والتعافي الاقتصادي.

وأضاف: لقد حملت كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وكلمة سمو سيدي ولي العهد، التأكيد على تحقيق مزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، من خلال الاهتمام بصحة وأمن المواطنين والمقيمين، واستمرار العمل لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات الواعدة، والاستدامة المالية، وتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، وتطوير القطاعات الخدمية والتعليمية والإسكان، ورفع كفاءة الإنفاق بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار أمير منطقة الرياض بالنيابة إلى أن ما تحقق من نتائج مبشرة في هذه الموازنة جاء نتيجة للإصلاحات المالية والاقتصادية وفق رؤية المملكة، وسعيها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وسأل سموه الله -العلي القدير- أن يحفظ ويعز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه واستقراره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض بالنيابة: الميزانية أكدت اهتمام القيادة بتحقيق النماء والرخاء
سبق

رفع أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ.

وقال أمير منطقة الرياض بالنيابة: إن ما شهدته الموازنة العامة للدولة من نمو وأرقام قياسية، رغم ما أحدثته جائحة كورونا من ركود اقتصادي عالمي، برهن على الإدارة الفعالة والسياسة الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- والذي كان له أبلغ الأثر في تجاوز آثار هذه الأزمة وتحقيق النمو والتعافي الاقتصادي.

وأضاف: لقد حملت كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وكلمة سمو سيدي ولي العهد، التأكيد على تحقيق مزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، من خلال الاهتمام بصحة وأمن المواطنين والمقيمين، واستمرار العمل لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات الواعدة، والاستدامة المالية، وتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، وتطوير القطاعات الخدمية والتعليمية والإسكان، ورفع كفاءة الإنفاق بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار أمير منطقة الرياض بالنيابة إلى أن ما تحقق من نتائج مبشرة في هذه الموازنة جاء نتيجة للإصلاحات المالية والاقتصادية وفق رؤية المملكة، وسعيها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وسأل سموه الله -العلي القدير- أن يحفظ ويعز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه واستقراره.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
03:21 PM

أمير الرياض بالنيابة: الميزانية أكدت اهتمام القيادة بتحقيق النماء والرخاء

قال ما شهدته الموازنة من نمو وأرقام قياسية يبرهن على الإدارة الفعالة

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
0
435

رفع أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ.

وقال أمير منطقة الرياض بالنيابة: إن ما شهدته الموازنة العامة للدولة من نمو وأرقام قياسية، رغم ما أحدثته جائحة كورونا من ركود اقتصادي عالمي، برهن على الإدارة الفعالة والسياسة الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- والذي كان له أبلغ الأثر في تجاوز آثار هذه الأزمة وتحقيق النمو والتعافي الاقتصادي.

وأضاف: لقد حملت كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وكلمة سمو سيدي ولي العهد، التأكيد على تحقيق مزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، من خلال الاهتمام بصحة وأمن المواطنين والمقيمين، واستمرار العمل لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات الواعدة، والاستدامة المالية، وتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، وتطوير القطاعات الخدمية والتعليمية والإسكان، ورفع كفاءة الإنفاق بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار أمير منطقة الرياض بالنيابة إلى أن ما تحقق من نتائج مبشرة في هذه الموازنة جاء نتيجة للإصلاحات المالية والاقتصادية وفق رؤية المملكة، وسعيها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وسأل سموه الله -العلي القدير- أن يحفظ ويعز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه واستقراره.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,492
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,403

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة