المسابقات وفعاليات مسرح الطفل تشعل ختام فعاليات عيد الجبيل

بحضور حشد جماهيري غفير من سكان المدينة وزوارها

اختتمت، أمس، فعاليات عيد الفطر المبارك لمدينة الجبيل التي نظمتها لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل في ساحات الكورنيش الشمالي على مدى 8 أيام، وذلك بحضور حشد جماهيري غفير من سكان مدينة الجبيل وزوارها.

وشهدت احتفالات العيد لهذا العام باقة مميزة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتثقيفية المناسبة لمختلف فئات المجتمع، حيث تفاعل الزوار مع ما تم تقديمه من فعاليات ومسابقات وعروض فلكلورية.

كما نجحت الفعاليات والمسابقات المقامة في لفت الأنظار، وحققت الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجذبت الزوار الذين حرصوا على الحضور برفقة عائلاتهم وأطفالهم؛ للاستمتاع بفعاليات مسرح الطفل والمسابقات الحركية التفاعلية، بالإضافة إلى المسرحيات الكوميدية الهادفة.

وكان محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر قد وجّه الجهات المعنية واللجان المختصة بالاستعداد مبكراً للاحتفال بعيد الفطر المبارك والحرص على اختيار برامج نوعية ترفيهية متجددة ذات فائدة لمختلف فئات المجتمع.

من جانبها، أعلنت لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل عن نجاح احتفالات العيد لهذا العام واعدة بالمزيد من البرامج والفعاليات المميزة لأهالي وزوار الجبيل

يذكر أن احتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظة الجبيل قد انطلقت من ثاني أيام العيد واستمرت حتى الثامن من شهر شوال فيما تضمنت أكثر من 30 فعالية ومسابقة تفاعلية جديدة تقام لأول مرة على مستوى المحافظة.