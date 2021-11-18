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شاهد.. القدر أنقذ الجماهير من ركلة جزاء نُفّذت بطريقة "مضحكة"

المشجعون طالبوا حارس المرمى بإصلاح المصباح عقابًا له

أنقذ القدر جماهير نادي نونيتون بورو الإنجليزي، من سقوط مصباح كهربائي ضخم عليهم، عندما أضاع حارس مرمى الفريق ركلة جزاء بطريقة "كوميدية" خلال مواجهة فريقه التي فاز بها 2- 0 أمام ضيفه ستراتفورد، ضِمن دوري الدرجة السابعة الإنجليزي بكرة القدم.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، انبرى الحارس توني برايدن لتنفيذ ركلة الجزاء التي احتُسبت لفريقه؛ لكنه أفسد الأمر بشكل كامل، بعد أن قرر تسديدها بشكل قوي للغاية، لتصطدم بالعارضة وتذهب قوية خارج الملعب.
وارتفعت الكرة بعيدًا في الهواء قبل أن تصطدم بأحد المصابيح المتواجدة في سقف الملعب، وتسقط فوق المشجعين في المدرجات؛ إلا أن القدر وقف إلى جانب المشجعين، الذين لم يتعرضوا للإصابة، عندما تعلق المصباح الضخم في الأسلاك ولم يسقط أو يتسبب بصعق أحد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطة التي اعتبروها "مضحكة"، ونال الحارس العديد من التعليقات الساخرة التي طالبته بإصلاح المصباح عقوبة على طريقته "الفذة" في تنفيذ ركلة الجزاء تلك.

أنقذ الجماهير سقوط مصباح كهربائي جماهير نادي نونيتون بورو

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شاهد.. القدر أنقذ الجماهير من ركلة جزاء نُفّذت بطريقة "مضحكة"
سبق

أنقذ القدر جماهير نادي نونيتون بورو الإنجليزي، من سقوط مصباح كهربائي ضخم عليهم، عندما أضاع حارس مرمى الفريق ركلة جزاء بطريقة "كوميدية" خلال مواجهة فريقه التي فاز بها 2- 0 أمام ضيفه ستراتفورد، ضِمن دوري الدرجة السابعة الإنجليزي بكرة القدم.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، انبرى الحارس توني برايدن لتنفيذ ركلة الجزاء التي احتُسبت لفريقه؛ لكنه أفسد الأمر بشكل كامل، بعد أن قرر تسديدها بشكل قوي للغاية، لتصطدم بالعارضة وتذهب قوية خارج الملعب.
وارتفعت الكرة بعيدًا في الهواء قبل أن تصطدم بأحد المصابيح المتواجدة في سقف الملعب، وتسقط فوق المشجعين في المدرجات؛ إلا أن القدر وقف إلى جانب المشجعين، الذين لم يتعرضوا للإصابة، عندما تعلق المصباح الضخم في الأسلاك ولم يسقط أو يتسبب بصعق أحد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطة التي اعتبروها "مضحكة"، ونال الحارس العديد من التعليقات الساخرة التي طالبته بإصلاح المصباح عقوبة على طريقته "الفذة" في تنفيذ ركلة الجزاء تلك.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
11:57 AM

شاهد.. القدر أنقذ الجماهير من ركلة جزاء نُفّذت بطريقة "مضحكة"

المشجعون طالبوا حارس المرمى بإصلاح المصباح عقابًا له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنقذ القدر جماهير نادي نونيتون بورو الإنجليزي، من سقوط مصباح كهربائي ضخم عليهم، عندما أضاع حارس مرمى الفريق ركلة جزاء بطريقة "كوميدية" خلال مواجهة فريقه التي فاز بها 2- 0 أمام ضيفه ستراتفورد، ضِمن دوري الدرجة السابعة الإنجليزي بكرة القدم.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، انبرى الحارس توني برايدن لتنفيذ ركلة الجزاء التي احتُسبت لفريقه؛ لكنه أفسد الأمر بشكل كامل، بعد أن قرر تسديدها بشكل قوي للغاية، لتصطدم بالعارضة وتذهب قوية خارج الملعب.
وارتفعت الكرة بعيدًا في الهواء قبل أن تصطدم بأحد المصابيح المتواجدة في سقف الملعب، وتسقط فوق المشجعين في المدرجات؛ إلا أن القدر وقف إلى جانب المشجعين، الذين لم يتعرضوا للإصابة، عندما تعلق المصباح الضخم في الأسلاك ولم يسقط أو يتسبب بصعق أحد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطة التي اعتبروها "مضحكة"، ونال الحارس العديد من التعليقات الساخرة التي طالبته بإصلاح المصباح عقوبة على طريقته "الفذة" في تنفيذ ركلة الجزاء تلك.

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