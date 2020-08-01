خادم الحرمين يتلقى اتصالات هاتفية من الرؤساء والقادة وكبار المسؤولين بالعالم

قدموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه - أيده الله - ومغادرته المستشفى.



وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - رئيس تركمانستان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره وتقديره لرئيس تركمانستان.



كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.



وهنأ ملك الأردن خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.



وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لملك الأردن على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

في السياق نفسه تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.



وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لشيخ الأزهر على ما أبداه من مشاعر، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.