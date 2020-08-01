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خادم الحرمين يتلقى اتصالات هاتفية من الرؤساء والقادة وكبار المسؤولين بالعالم

قدموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه - أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - رئيس تركمانستان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره وتقديره لرئيس تركمانستان.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وهنأ ملك الأردن خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لملك الأردن على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.
في السياق نفسه تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لشيخ الأزهر على ما أبداه من مشاعر، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

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خادم الحرمين يتلقى اتصالات هاتفية من الرؤساء والقادة وكبار المسؤولين بالعالم
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه - أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - رئيس تركمانستان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره وتقديره لرئيس تركمانستان.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وهنأ ملك الأردن خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لملك الأردن على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.
في السياق نفسه تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لشيخ الأزهر على ما أبداه من مشاعر، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
03:06 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
03:51 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالات هاتفية من الرؤساء والقادة وكبار المسؤولين بالعالم

قدموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه - أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - رئيس تركمانستان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره وتقديره لرئيس تركمانستان.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وهنأ ملك الأردن خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لملك الأردن على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.
في السياق نفسه تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لشيخ الأزهر على ما أبداه من مشاعر، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

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