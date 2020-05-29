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قواعد جديدة لدخول بريطانيا.. إجراءات عزل للقادمين من الخارج

لا يُسمح بمغادرة مكان الإقامة خلال الأربعة عشر يوماً الأولى من الوصول للبلاد

أعلنت السلطات البريطانية اليوم عن إجراءات العزل التي يجب على القادمين من خارج حدود المملكة المتحدة اتباعها.

وأوضحت الحكومة في بيان بهذا الخصوص أنه ابتداء من يوم 8 يونيو القادم ستكون هناك قواعد جديدة لدخول المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد تشمل المقيمين والزوار.

ووفقاً للقواعد الجديدة يجب على جميع القادمين إلى المملكة المتحدة تقديم بيانات الرحلة وتفاصيل الاتصال ومكان الإقامة، ولا يُسمح بمغادرة مكان الإقامة خلال الأربعة عشر يوماً الأولى من الوصول إلى البلاد إلا في حالات محدودة جداً.

وحذرت من أنه بمجرد دخول القواعد حيز التنفيذ ربما يتعرض المخالفون إلى غرامة بمبلغ مئة جنيه إسترليني في حال رفض تقديم تفاصيل الاتصال، وألف جنيه إسترليني في حال عدم الالتزام بالعزل الذاتي، أو قد تواجه المزيد من الإجراءات.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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قواعد جديدة لدخول بريطانيا.. إجراءات عزل للقادمين من الخارج
سبق

أعلنت السلطات البريطانية اليوم عن إجراءات العزل التي يجب على القادمين من خارج حدود المملكة المتحدة اتباعها.

وأوضحت الحكومة في بيان بهذا الخصوص أنه ابتداء من يوم 8 يونيو القادم ستكون هناك قواعد جديدة لدخول المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد تشمل المقيمين والزوار.

ووفقاً للقواعد الجديدة يجب على جميع القادمين إلى المملكة المتحدة تقديم بيانات الرحلة وتفاصيل الاتصال ومكان الإقامة، ولا يُسمح بمغادرة مكان الإقامة خلال الأربعة عشر يوماً الأولى من الوصول إلى البلاد إلا في حالات محدودة جداً.

وحذرت من أنه بمجرد دخول القواعد حيز التنفيذ ربما يتعرض المخالفون إلى غرامة بمبلغ مئة جنيه إسترليني في حال رفض تقديم تفاصيل الاتصال، وألف جنيه إسترليني في حال عدم الالتزام بالعزل الذاتي، أو قد تواجه المزيد من الإجراءات.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
08:53 PM

قواعد جديدة لدخول بريطانيا.. إجراءات عزل للقادمين من الخارج

لا يُسمح بمغادرة مكان الإقامة خلال الأربعة عشر يوماً الأولى من الوصول للبلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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أعلنت السلطات البريطانية اليوم عن إجراءات العزل التي يجب على القادمين من خارج حدود المملكة المتحدة اتباعها.

وأوضحت الحكومة في بيان بهذا الخصوص أنه ابتداء من يوم 8 يونيو القادم ستكون هناك قواعد جديدة لدخول المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد تشمل المقيمين والزوار.

ووفقاً للقواعد الجديدة يجب على جميع القادمين إلى المملكة المتحدة تقديم بيانات الرحلة وتفاصيل الاتصال ومكان الإقامة، ولا يُسمح بمغادرة مكان الإقامة خلال الأربعة عشر يوماً الأولى من الوصول إلى البلاد إلا في حالات محدودة جداً.

وحذرت من أنه بمجرد دخول القواعد حيز التنفيذ ربما يتعرض المخالفون إلى غرامة بمبلغ مئة جنيه إسترليني في حال رفض تقديم تفاصيل الاتصال، وألف جنيه إسترليني في حال عدم الالتزام بالعزل الذاتي، أو قد تواجه المزيد من الإجراءات.

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