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غدًا.. "تعليم المخواة" يطلق ملتقى القيادة المدرسية الثالث

يستهدف أكثر من ٤٠٠ قائد وقائدة ويطرح عدة أوراق عمل

يطلق "تعليم المخواة"، غدًا الخميس، ملتقى القيادة المدرسية في نسخته الثالثة، برعاية مدير التعليم علي الجالوق؛ حيث يستهدف أكثر من ٤٠٠ مشارك من القيادات المدرسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم "تعليم المخواة" ناصر بن محمد العمري: الملتقى يسعى إلى المساهمة في إشاعة ثقافة القيادة، وإتاحة الفرصة للتعرف على الأنماط والأساليب القيادية الحديثة، وتمكين القادة من أداء دورهم التعليمي المحقق لغايات تجويد الأداء، ورفع نواتج التعلم عبر محاور وجلسات الملتقى.

وأضاف: الملتقى هو أحد البرامج التي تسعى إدارة تعليم المخواة من خلاله إلى ترجمة رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الوطني 2020.

وأردف "العمري": الملتقى يستضيف عددًا من المتحدثين من منسوبي الوزارة وجامعة الباحة والقيادات التعليمية بتعليم المخواة.

وأشار إلى التركيز على مجموعة من العناوين في أوراق العمل؛ منها "القيادة المدرسية في ضوء التحول الوطني 2020"، تقدّمها الدكتورة مهدية الثقفي مساعد تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الباحة.

كما تتضمن الموضوعات المطروحة "الأداء المؤسسي" للمستشار بوزارة التعليم فهد المقرن، و"المبدأ الأهم في القيادة" لمدير التعليم علي الجالوق.

وأضاف "العمري": ستتناول أوراق عمل اللقاء عددًا من العناوين الأخرى من بينها "إضاءات حول لائحة الوظائف التعليمية".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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غدًا.. "تعليم المخواة" يطلق ملتقى القيادة المدرسية الثالث
سبق

يطلق "تعليم المخواة"، غدًا الخميس، ملتقى القيادة المدرسية في نسخته الثالثة، برعاية مدير التعليم علي الجالوق؛ حيث يستهدف أكثر من ٤٠٠ مشارك من القيادات المدرسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم "تعليم المخواة" ناصر بن محمد العمري: الملتقى يسعى إلى المساهمة في إشاعة ثقافة القيادة، وإتاحة الفرصة للتعرف على الأنماط والأساليب القيادية الحديثة، وتمكين القادة من أداء دورهم التعليمي المحقق لغايات تجويد الأداء، ورفع نواتج التعلم عبر محاور وجلسات الملتقى.

وأضاف: الملتقى هو أحد البرامج التي تسعى إدارة تعليم المخواة من خلاله إلى ترجمة رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الوطني 2020.

وأردف "العمري": الملتقى يستضيف عددًا من المتحدثين من منسوبي الوزارة وجامعة الباحة والقيادات التعليمية بتعليم المخواة.

وأشار إلى التركيز على مجموعة من العناوين في أوراق العمل؛ منها "القيادة المدرسية في ضوء التحول الوطني 2020"، تقدّمها الدكتورة مهدية الثقفي مساعد تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الباحة.

كما تتضمن الموضوعات المطروحة "الأداء المؤسسي" للمستشار بوزارة التعليم فهد المقرن، و"المبدأ الأهم في القيادة" لمدير التعليم علي الجالوق.

وأضاف "العمري": ستتناول أوراق عمل اللقاء عددًا من العناوين الأخرى من بينها "إضاءات حول لائحة الوظائف التعليمية".

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
12:48 PM

غدًا.. "تعليم المخواة" يطلق ملتقى القيادة المدرسية الثالث

يستهدف أكثر من ٤٠٠ قائد وقائدة ويطرح عدة أوراق عمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - المخواة
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يطلق "تعليم المخواة"، غدًا الخميس، ملتقى القيادة المدرسية في نسخته الثالثة، برعاية مدير التعليم علي الجالوق؛ حيث يستهدف أكثر من ٤٠٠ مشارك من القيادات المدرسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم "تعليم المخواة" ناصر بن محمد العمري: الملتقى يسعى إلى المساهمة في إشاعة ثقافة القيادة، وإتاحة الفرصة للتعرف على الأنماط والأساليب القيادية الحديثة، وتمكين القادة من أداء دورهم التعليمي المحقق لغايات تجويد الأداء، ورفع نواتج التعلم عبر محاور وجلسات الملتقى.

وأضاف: الملتقى هو أحد البرامج التي تسعى إدارة تعليم المخواة من خلاله إلى ترجمة رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الوطني 2020.

وأردف "العمري": الملتقى يستضيف عددًا من المتحدثين من منسوبي الوزارة وجامعة الباحة والقيادات التعليمية بتعليم المخواة.

وأشار إلى التركيز على مجموعة من العناوين في أوراق العمل؛ منها "القيادة المدرسية في ضوء التحول الوطني 2020"، تقدّمها الدكتورة مهدية الثقفي مساعد تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الباحة.

كما تتضمن الموضوعات المطروحة "الأداء المؤسسي" للمستشار بوزارة التعليم فهد المقرن، و"المبدأ الأهم في القيادة" لمدير التعليم علي الجالوق.

وأضاف "العمري": ستتناول أوراق عمل اللقاء عددًا من العناوين الأخرى من بينها "إضاءات حول لائحة الوظائف التعليمية".

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