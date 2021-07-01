مجموعة stc توقّع 20 اتفاقية خلال المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة

تضمنت شراكات مع أريكسون ونوكيا وهواوي وإنتل وشركات أخرى

اختتمت مجموعة stc في مشاركتها السابعة في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) في برشلونة بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية استراتيجية مع رواد صناعة الاتصالات والشبكات وتقنية المعلومات في العالم، تضمنت شراكات مع أريكسون ونوكيا وهواوي وإنتل وشركات أخرى؛ لتوسيع شبكة الجيل الخامس ولتعزيز تجربة العملاء والارتقاء بخدمات الجيل الخامس لقطاع الأعمال.

وعلى مدى أربعة أيام سجلت stc حضورًا لافتًا بين أكبر 25 شركة اتصالات في العالم، واستعرضت إنجازات المملكة والشركة في البنية التحتية الرقمية، وأعلنت خططًا طموحة لحماية البيئة تشمل اعتماد ممارسات مستدامة متكاملة في كل جانب من جوانب أعمالها؛ منها خفض استهلاك الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر متجددة للطاقة، وتطوير تقنيات لتوليد الطاقة المتجددة، فضلًا عن تمكين الاقتصاد الرقمي بالتوازي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعلنت stc الشراكة مع هواوي لتطوير مركز ابتكار للبحث والتطوير لدفع تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، الذي سيساهم في تعزيز مجال البحث والتطوير، وسيعمل على تسريع تطوير التقنيات والحلول الرقمية، بما يعزز قدراتها الابتكارية بما يُحسن من جودة الحياة ويُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للمملكة العربية السعودية.

كما تم توقيع اتفاقية مع شركة إريكسون تستهدف زيادة الوعي بتطبيقات الجيل الخامس والتقنيات الناشئة، من خلال برنامج "الجيل الخامس للأعمال"، والذي يعمل على رفع مستوى التعاون في إنشاء وتمييز الأصول المرتبطة بعملاء stc، إلى جانب التفاعل مع العملاء المستهدفين من الشركة عبر القنوات الرقمية.

وقد تم التوقيع مع شركة إنتل في مجال تطوير سحابة الاتصالات، عبر اعتماد بنية أساسية مبتكرة للسحابة الأصلية للعديد من المجالات، من بينها خدمات شبكة نواة الجيل الخامس المستقلة، وشبكة الاتصال اللاسلكية، وخدمات الجيل الخامس للخدمات السحابية.

وسيتم تسريع رحلة التهيئة السحابية من خلال هذه الشراكة والوصول إلى تقنيات وحلول إنتل الرئيسية التي تتبنى التهيئة السحابية الشاملة للبنية التحتية لخدمات الجيل الخامس لـstc.

وسيوفر ذلك مستويات جديدة من المرونة وجودة الخدمة، كما تم الكشف عن الانتهاء من إعداد مكتب مركزي للجيل التالي يجمع بين stc وإنتل؛ بهدف استضافة خدمات رقمية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقطعت stc شوطًا كبيرًا في مجال اعتماد تقنية "البلوك تشين" في قطاع الاتصالات من خلال استكمال إثبات جدوى المفهوم مع شركة سابكس الرائدة في توفير حلول تحليلات الاتصالات؛ حيث ستنضم stc وشركة سابكس للمشاركة في إنشاء حل قائم على تقنية البلوك تشين لتعزيز كفاءة عملية تسوية سجل تفاصيل المكالمات وتقليل تكلفتها.

وعلى هامش المؤتمر وقّعت stc مذكرة تفاهم مع راكتون للتوسع في الشراكات العالمية لتعزيز التقنيات الناشئة تشمل التعاون وتطوير منصة رقمية مستقلّة توفر خدمات وشبكات الاتصالات السحابية وخيارات نشر شبكات النفاذ OpenRAN وتطوير تطبيقات ونماذج أعمال جديدة.

وواصلت stc جهودها في توسيع شبكات الجيل الخامس، وقد وقعت اتفاقيات تفاهم مع شركائها العالميين Altiostar وMavenir للعمل على البيئة المفتوحة ORAN بعد إكمال أول موقع ORAN نشط لشبكات الجوال في الشرق الأوسط.

ويأتي توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منسجمًا مع توجّه مجموعة stc الاستراتيجي الذي يطمح إلى تعزيز المستقبل التقني، وتمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.