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وزيرة العدل اللبنانية تقدّم استقالتها من الحكومة

طالبت أمس الوزراء باستقالة بشكل تضامني موحد

قدّمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب.

وقال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية، كانت نجم قد طالبت بالأمس، في خلال اجتماع بين حسان دياب والوزراء، باستقالة الحكومة بشكل تضامني موحد، وأنه "في حال عدم التجاوب مع مبادرتها ستتقدم باستقالتها الإفرادية".

وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزيرة العدل اللبنانية تقدّم استقالتها من الحكومة
سبق

قدّمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب.

وقال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية، كانت نجم قد طالبت بالأمس، في خلال اجتماع بين حسان دياب والوزراء، باستقالة الحكومة بشكل تضامني موحد، وأنه "في حال عدم التجاوب مع مبادرتها ستتقدم باستقالتها الإفرادية".

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
01:14 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
02:35 PM

وزيرة العدل اللبنانية تقدّم استقالتها من الحكومة

طالبت أمس الوزراء باستقالة بشكل تضامني موحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,280

قدّمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب.

وقال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية، كانت نجم قد طالبت بالأمس، في خلال اجتماع بين حسان دياب والوزراء، باستقالة الحكومة بشكل تضامني موحد، وأنه "في حال عدم التجاوب مع مبادرتها ستتقدم باستقالتها الإفرادية".

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