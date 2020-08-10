وقال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية، كانت نجم قد طالبت بالأمس، في خلال اجتماع بين حسان دياب والوزراء، باستقالة الحكومة بشكل تضامني موحد، وأنه "في حال عدم التجاوب مع مبادرتها ستتقدم باستقالتها الإفرادية".

قدّمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب.

وزيرة العدل اللبنانية تقدّم استقالتها من الحكومة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-10 قدّمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب. وقال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية، كانت نجم قد طالبت بالأمس، في خلال اجتماع بين حسان دياب والوزراء، باستقالة الحكومة بشكل تضامني موحد، وأنه "في حال عدم التجاوب مع مبادرتها ستتقدم باستقالتها الإفرادية".

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 01:14 PM

اخر تعديل 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 02:35 PM

وزيرة العدل اللبنانية تقدّم استقالتها من الحكومة طالبت أمس الوزراء باستقالة بشكل تضامني موحد





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قدّمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب.

وقال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية، كانت نجم قد طالبت بالأمس، في خلال اجتماع بين حسان دياب والوزراء، باستقالة الحكومة بشكل تضامني موحد، وأنه "في حال عدم التجاوب مع مبادرتها ستتقدم باستقالتها الإفرادية".