السودان يُدين الاعتداء الإرهابي على جازان

أكد تأييده لإجراءات المملكة لحماية أمنها

أدان السودان إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفًا على محافظة صامطة بمنطقة جازان؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية السودانية في بيانها اليوم، وقوفَ السودان حكومةً وشعبًا مع المملكة ضد كل تهديد يستهدف أمنها واستقرارها؛ مؤكدةً تأييدها ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها؛ متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.