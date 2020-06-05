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شاهد من مكة.. مصادرة نصف طن خضار وورقيات وتسليم بعضها لـ"إكرام"

ضمن جولات رقابية مكثفة نفذتها "بلدية العتيبية الفرعية" على الباعة الجائلين

نفذت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين.

يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد؛ أنه تمت مصادرة 465 كيلوجرامًا من الخضار والورقيات تم ضبطها مع الباعة الجائلين؛ حيث تم إتلاف 245 كيلوجرام خضروات وفواكه فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تسليم 220 كيلو من الخضار والورقيات بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

وأكدت الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها؛ نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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شاهد من مكة.. مصادرة نصف طن خضار وورقيات وتسليم بعضها لـ"إكرام"
سبق

نفذت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين.

يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد؛ أنه تمت مصادرة 465 كيلوجرامًا من الخضار والورقيات تم ضبطها مع الباعة الجائلين؛ حيث تم إتلاف 245 كيلوجرام خضروات وفواكه فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تسليم 220 كيلو من الخضار والورقيات بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

وأكدت الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها؛ نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
05:47 PM

شاهد من مكة.. مصادرة نصف طن خضار وورقيات وتسليم بعضها لـ"إكرام"

ضمن جولات رقابية مكثفة نفذتها "بلدية العتيبية الفرعية" على الباعة الجائلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نفذت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين.

يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد؛ أنه تمت مصادرة 465 كيلوجرامًا من الخضار والورقيات تم ضبطها مع الباعة الجائلين؛ حيث تم إتلاف 245 كيلوجرام خضروات وفواكه فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تسليم 220 كيلو من الخضار والورقيات بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

وأكدت الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها؛ نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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