المكسيك: تسجيل 7280 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، أن المكسيك سجلت يوم الخميس أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعدما رصدت 7280 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 282283.
وذكرت الوزارة أنه جرى تسجيل أيضاً 730 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 33526.
المكسيك
فيروس كورونا الجديد
المكسيك: تسجيل 7280 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-10
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، أن المكسيك سجلت يوم الخميس أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعدما رصدت 7280 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 282283.
وذكرت الوزارة أنه جرى تسجيل أيضاً 730 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 33526.
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
01:59 PM
المكسيك: تسجيل 7280 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، أن المكسيك سجلت يوم الخميس أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعدما رصدت 7280 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 282283.
وذكرت الوزارة أنه جرى تسجيل أيضاً 730 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 33526.