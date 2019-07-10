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"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

المكسيك: تسجيل 7280 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، أن المكسيك سجلت يوم الخميس أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعدما رصدت 7280 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 282283.

وذكرت الوزارة أنه جرى تسجيل أيضاً 730 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 33526.

المكسيك فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: تسجيل 7280 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، أن المكسيك سجلت يوم الخميس أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعدما رصدت 7280 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 282283.

وذكرت الوزارة أنه جرى تسجيل أيضاً 730 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 33526.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
01:59 PM

المكسيك: تسجيل 7280 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، أن المكسيك سجلت يوم الخميس أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعدما رصدت 7280 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 282283.

وذكرت الوزارة أنه جرى تسجيل أيضاً 730 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 33526.

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