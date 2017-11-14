نظمت مدرسة متوسطة وثانوية البديع في محافظة الأفلاج، الأسبوع الجاري؛ معرض "بالكيمياء نحيا وبالفيزياء نضيء"، تزامنًا مع الأسبوع العربي للكيمياء. واحتوى المعرض على تجارب علمية حية، تنفذها طالبات المدرسة بإشراف المعلمتين: مصبوبة الصخابرة، وهياء الخريص، ومتابعة مشرفة الكيمياء سهام الكبرى. وزارت مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنات، رفعة عبيد الردعان، ورئيسة الإشراف التربوي هياء العمار، أمس الأربعاء؛ المعرض، استعرضت طالبات المدرسة أمام الحضور مجموعة من التجارب الكيمائية، تقابلها تجربة فيزيائية لقيت إشادة من الحضور، وجرت مناقشة الأخطاء والمخاطر المحتملة بالمختبر وطرق التعامل معها، قدمتها مسؤولة المختبرات مها الشكرة، مع مشاهد تمثيلية لذلك.

متوسطة وثانوية البديع في الأفلاج تنظّم معرض "بالفيزياء نضيء" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-14 نظمت مدرسة متوسطة وثانوية البديع في محافظة الأفلاج، الأسبوع الجاري؛ معرض "بالكيمياء نحيا وبالفيزياء نضيء"، تزامنًا مع الأسبوع العربي للكيمياء.



واحتوى المعرض على تجارب علمية حية، تنفذها طالبات المدرسة بإشراف المعلمتين: مصبوبة الصخابرة، وهياء الخريص، ومتابعة مشرفة الكيمياء سهام الكبرى.



وزارت مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنات، رفعة عبيد الردعان، ورئيسة الإشراف التربوي هياء العمار، أمس الأربعاء؛ المعرض، استعرضت طالبات المدرسة أمام الحضور مجموعة من التجارب الكيمائية، تقابلها تجربة فيزيائية لقيت إشادة من الحضور، وجرت مناقشة الأخطاء والمخاطر المحتملة بالمختبر وطرق التعامل معها، قدمتها مسؤولة المختبرات مها الشكرة، مع مشاهد تمثيلية لذلك.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441 05:37 PM

متوسطة وثانوية البديع في الأفلاج تنظّم معرض "بالفيزياء نضيء" تزامنًا مع الأسبوع العربي للكيمياء





A A A





0 مشاركة

نظمت مدرسة متوسطة وثانوية البديع في محافظة الأفلاج، الأسبوع الجاري؛ معرض "بالكيمياء نحيا وبالفيزياء نضيء"، تزامنًا مع الأسبوع العربي للكيمياء.



واحتوى المعرض على تجارب علمية حية، تنفذها طالبات المدرسة بإشراف المعلمتين: مصبوبة الصخابرة، وهياء الخريص، ومتابعة مشرفة الكيمياء سهام الكبرى.



وزارت مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنات، رفعة عبيد الردعان، ورئيسة الإشراف التربوي هياء العمار، أمس الأربعاء؛ المعرض، استعرضت طالبات المدرسة أمام الحضور مجموعة من التجارب الكيمائية، تقابلها تجربة فيزيائية لقيت إشادة من الحضور، وجرت مناقشة الأخطاء والمخاطر المحتملة بالمختبر وطرق التعامل معها، قدمتها مسؤولة المختبرات مها الشكرة، مع مشاهد تمثيلية لذلك.