المكسيك: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 203 حالات
تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات.
وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا: إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك.
ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي، وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل.
فيروس كورونا الجديد
المكسيك: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 203 حالات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-21
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات.
وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا: إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك.
ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي، وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل.
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:23 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:56 AM
المكسيك: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 203 حالات
تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات.
وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا: إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك.
ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي، وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل.