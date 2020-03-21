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المكسيك: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 203 حالات

تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات.

وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا: إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك.

ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي، وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 203 حالات
سبق

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات.

وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا: إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك.

ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي، وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:23 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:56 AM

المكسيك: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 203 حالات

تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات.

وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا: إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك.

ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي، وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل.

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