لماذا يُلزم الطلاب بالزي المدرسي أثناء التعليم عن بعد؟ مختصّة تجيب

محاكاة للفصول الاعتيادية وتنفيذ كل التعليمات لخلق أجواء تربوية

كشفت مختصة في الشأن التعليمي عن سبب توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بضرورة لبس الطالب للزي المدرسي قبل دخوله إلى منصة "مدرستي"، والتي ستحاكي الفصول في المدارس الاعتيادية افتراضيًّا عن بعد، مشيرة إلى أن تنفيذ كل التعليمات من شأنها خلق جو تربوي يساهم في تحقيق الفاقد التعليمي جراء الدراسة عن بعد.

وقالت الدكتورة بدرية الحربي: "الالتزام بالزي المدرسي الرسمي بمنصة مدرستي عنصر مهم يمنح الثقة للطلاب بسبب أن العملية التعليمية لها خصوصية وأهداف ومتطلبات تربوية.

وأضافت: "يعتبر الزي من محفزات التعلم التي تدعم الطلبة، وكذلك المعلمون لا بد من زي رسمي يقتدي به الطلبة تربويًّا".