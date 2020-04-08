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مدير جامعة الملك عبدالعزيز لـ#كلنا_مسؤول: مركز البحوث عزل فيروس "كورونا" تمهيداً لتطوير لقاح

أكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي عبر منصة برنامج "كلنا مسؤول" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي وتعرضه قناة السعودية أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في الجامعة طور لقاحاً لفيروس كورونا السابق عام 2012م، مبيناً أنه سيتم قريباً توزيعه في الأسواق.

وقال: بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، فقد تم عزل الفيروس تمهيداً لتطوير لقاح له.

مدير جامعة الملك عبدالعزيز عبدالرحمن اليوبي كلنا مسؤول فيروس كورونا الجديد

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مدير جامعة الملك عبدالعزيز لـ#كلنا_مسؤول: مركز البحوث عزل فيروس "كورونا" تمهيداً لتطوير لقاح
سبق

أكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي عبر منصة برنامج "كلنا مسؤول" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي وتعرضه قناة السعودية أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في الجامعة طور لقاحاً لفيروس كورونا السابق عام 2012م، مبيناً أنه سيتم قريباً توزيعه في الأسواق.

وقال: بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، فقد تم عزل الفيروس تمهيداً لتطوير لقاح له.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:02 PM

مدير جامعة الملك عبدالعزيز لـ#كلنا_مسؤول: مركز البحوث عزل فيروس "كورونا" تمهيداً لتطوير لقاح

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عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,774

أكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي عبر منصة برنامج "كلنا مسؤول" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي وتعرضه قناة السعودية أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في الجامعة طور لقاحاً لفيروس كورونا السابق عام 2012م، مبيناً أنه سيتم قريباً توزيعه في الأسواق.

وقال: بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، فقد تم عزل الفيروس تمهيداً لتطوير لقاح له.

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