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حادث مروري لمدير مستشفى الخاصرة العام

أُصيب بكدمات متفرقة أدخل على إثرها في التنويم

تعرض مدير مستشفى الخاصرة التابع لمحافظة القويعية حمود مرزوق العتيبي لحادث مروري، مساء اليوم، أدخل على إثره في التنويم بمستشفى عفيف العام.

وأسفر الحادث عن تعرض "العتيبي" لكدمات متفرقة في جسده، وصحته مطمئنة، حيث نقل للمستشفى لتلقي العلاج والملاحظة.

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حادث مروري لمدير مستشفى الخاصرة العام
سبق

تعرض مدير مستشفى الخاصرة التابع لمحافظة القويعية حمود مرزوق العتيبي لحادث مروري، مساء اليوم، أدخل على إثره في التنويم بمستشفى عفيف العام.

وأسفر الحادث عن تعرض "العتيبي" لكدمات متفرقة في جسده، وصحته مطمئنة، حيث نقل للمستشفى لتلقي العلاج والملاحظة.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
12:30 AM

حادث مروري لمدير مستشفى الخاصرة العام

أُصيب بكدمات متفرقة أدخل على إثرها في التنويم

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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4,609

تعرض مدير مستشفى الخاصرة التابع لمحافظة القويعية حمود مرزوق العتيبي لحادث مروري، مساء اليوم، أدخل على إثره في التنويم بمستشفى عفيف العام.

وأسفر الحادث عن تعرض "العتيبي" لكدمات متفرقة في جسده، وصحته مطمئنة، حيث نقل للمستشفى لتلقي العلاج والملاحظة.

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