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"النقل" تنفي ما تم تداوله عن فرض تعرفة رمزية على الطرق.. وتؤكد لا يزال قيد الدراسة

المسفر يؤكد بأنه ليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020

نفى المتحدث الرسمي لوزارة النقل مستشار الوزير ياسر بن عبدالعزيز المسفر، ما تم تداوله من إحدى الصحف المحلية حول خبر اعتزام وزارة النقل فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من العام 2020م، وتحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق، ونسب تصريحات مكذوبة على لسان الوزير.

وأكد المستشار أن موضوع رسوم الطرق لا يزال قيد الدراسة لحين استكماله وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020، وذلك ما صرح به وزير النقل في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي.

كما تحتفظ الوزارة في حقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر معلومات مغلوطة أو يسيء للوزارة وفقاً للأنظمة المرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تنفي ما تم تداوله عن فرض تعرفة رمزية على الطرق.. وتؤكد لا يزال قيد الدراسة
سبق

نفى المتحدث الرسمي لوزارة النقل مستشار الوزير ياسر بن عبدالعزيز المسفر، ما تم تداوله من إحدى الصحف المحلية حول خبر اعتزام وزارة النقل فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من العام 2020م، وتحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق، ونسب تصريحات مكذوبة على لسان الوزير.

وأكد المستشار أن موضوع رسوم الطرق لا يزال قيد الدراسة لحين استكماله وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020، وذلك ما صرح به وزير النقل في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي.

كما تحتفظ الوزارة في حقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر معلومات مغلوطة أو يسيء للوزارة وفقاً للأنظمة المرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
01:23 AM

"النقل" تنفي ما تم تداوله عن فرض تعرفة رمزية على الطرق.. وتؤكد لا يزال قيد الدراسة

المسفر يؤكد بأنه ليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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نفى المتحدث الرسمي لوزارة النقل مستشار الوزير ياسر بن عبدالعزيز المسفر، ما تم تداوله من إحدى الصحف المحلية حول خبر اعتزام وزارة النقل فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من العام 2020م، وتحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق، ونسب تصريحات مكذوبة على لسان الوزير.

وأكد المستشار أن موضوع رسوم الطرق لا يزال قيد الدراسة لحين استكماله وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020، وذلك ما صرح به وزير النقل في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي.

كما تحتفظ الوزارة في حقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر معلومات مغلوطة أو يسيء للوزارة وفقاً للأنظمة المرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

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