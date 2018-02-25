فيديو من مكة.. جانيان يحطمان زجاج السيارات لسرقتها في وضح النهار!

وثّقه مواطن وسط مطالبات بإلقاء القبض عليهما.. ومتداولوه: إنهم عمالة وافدة

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، مقطع فيديو، يظهر فيه جانيان يقومان بتحطيم زجاج السيارات من أجل السرقة في إسكان الرصيفة بمكة المكرمة.

وأشار موثّق المقطع الذي لم يتمكن من التقاط رقم لوحة السيارة التي كانا يستقلانها، إلى أن الموقع الذي شهد تحطيم زجاج عدد من السيارات المتوقفة، في وضح النهار، خلف برج مواسم.

فيما أكد متداولو المقطع، أن الموقع في إسكان الرصيفة بمكة المكرمة؛ لافتين إلى أنهم عمالة وافدة، وسط مطالبات من الجهات الأمنية بإلقاء القبض عليهم.