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‏‫"صحة جازان": المولدات للأقسام الحساسة.. وفيديو يوثِّق نقل المرضى من المستشفى

أكدت أن انقطاع التيار لم يؤثر في تقديم الخدمات العلاجية بالمنشآت الصحية

قالت "صحة جازان" في توضيح، عنونته بالمهم، بعد تداوُل معلومات عن وقوع وفيات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان على خلفية انقطاع الكهرباء: نُطمئن الجميع بأن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة لم يؤثر في تقديم الخدمات العلاجية في جميع المنشآت الصحية؛ إذ تعمل جميع المولدات الكهربائية الاحتياطية المصممة للأقسام الحساسة "العناية المركزة، والحضانة، والعمليات".

ويأتي إيضاح "الصحة" تأكيدًا لما نشرته "سبق" من انقطاع الكهرباء عن قسم الباطنية بالمستشفى، الذي لم تبيِّن "الصحة" شموله بالمولدات الاحتياطية.

وفي هذا السياق تداول مغردون لحظة نقل المرضى من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، وأوضحوا أن ذلك على خلفية انقطاع التيار عن المستشفى. ‫

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏‫"صحة جازان": المولدات للأقسام الحساسة.. وفيديو يوثِّق نقل المرضى من المستشفى
سبق

قالت "صحة جازان" في توضيح، عنونته بالمهم، بعد تداوُل معلومات عن وقوع وفيات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان على خلفية انقطاع الكهرباء: نُطمئن الجميع بأن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة لم يؤثر في تقديم الخدمات العلاجية في جميع المنشآت الصحية؛ إذ تعمل جميع المولدات الكهربائية الاحتياطية المصممة للأقسام الحساسة "العناية المركزة، والحضانة، والعمليات".

ويأتي إيضاح "الصحة" تأكيدًا لما نشرته "سبق" من انقطاع الكهرباء عن قسم الباطنية بالمستشفى، الذي لم تبيِّن "الصحة" شموله بالمولدات الاحتياطية.

وفي هذا السياق تداول مغردون لحظة نقل المرضى من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، وأوضحوا أن ذلك على خلفية انقطاع التيار عن المستشفى. ‫

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
02:17 AM

‏‫"صحة جازان": المولدات للأقسام الحساسة.. وفيديو يوثِّق نقل المرضى من المستشفى

أكدت أن انقطاع التيار لم يؤثر في تقديم الخدمات العلاجية بالمنشآت الصحية

A A A
محمد المواسي - جازان
15
17,181

قالت "صحة جازان" في توضيح، عنونته بالمهم، بعد تداوُل معلومات عن وقوع وفيات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان على خلفية انقطاع الكهرباء: نُطمئن الجميع بأن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة لم يؤثر في تقديم الخدمات العلاجية في جميع المنشآت الصحية؛ إذ تعمل جميع المولدات الكهربائية الاحتياطية المصممة للأقسام الحساسة "العناية المركزة، والحضانة، والعمليات".

ويأتي إيضاح "الصحة" تأكيدًا لما نشرته "سبق" من انقطاع الكهرباء عن قسم الباطنية بالمستشفى، الذي لم تبيِّن "الصحة" شموله بالمولدات الاحتياطية.

وفي هذا السياق تداول مغردون لحظة نقل المرضى من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، وأوضحوا أن ذلك على خلفية انقطاع التيار عن المستشفى. ‫

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