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رئيس نادي القوارة: لاعبو "جبة" هم من بدأوا بالتهجم علينا

قال: منطقة حائل عزيزة علينا ولأهلها الود والتقدير والاحترام

علّق رئيس مجلس إدارة نادي القوارة بالقوارة عبدالله عطا الله الحربي، في أول حديث له عقب مباراة ناديه مع نادي "جبة" على أرض نادي الجبلين بحائل، الاثنين الماضي ضمن التصفيات للصعود لدرجة الشباب.

واستغرب "الحربي"، عبر خطاب تَلَقّته "سبق"، الأحاديثَ الفضائية والضجيج الإعلامي الذي صدر من منسوبي نادي "جبة" الرياضي بعد فوز فريق شباب نادي القوارة على فريق شباب نادي جبة بثلاثية نظيفة.

وقال: أحاديث النادي جاءت مغلوطة وبعيدة عن الواقع، وجاءت على طريق المثل القائل "ضربني وبكى... سبقني واشتكى".

وأضاف "الحربي": لن أرد على ما جاء على لسانهم؛ لكن سأرد على ما حدث تفصيلًا؛ إذ بدأت المباراة لمدة خمسة دقائق بدون رجال أمن، ولم تغلق بوابات الجماهير المؤدية إلى أرضية الملعب إلا بعد بداية المباراة.

وعن بداية الأحداث، أوضح "الحربي" أنه عندما تم تسجيل الهدف الثالث، وأثناء فرحة لاعبي فريق القوارة بالهدف تم الاعتداء على اللاعب "رامي المولد" من قِبَل لاعبي "جبة"، الذين نفّذوا وعدهم وتهديدهم لنا عندما لعبت المباراة على أرض نادي القوارة بمقولة "الوعد حائل"؛ مضيفًا أن ذلك يعتبر دليلًا على أن النوايا مبيتة لإحداث بلبلة وضرب لاعبي ناديه.

وأردف بالقول: مع بداية الاشتباكات من قِبَل لاعبي "جبة" تم فتح بوابات الجماهير المؤدية إلى أرضية الملعب؛ مما سبّب اشتباكات جماهير فريق "جبة" مع لاعبي نادي القوارة؛ حيث قام مدرب فريق جبة "بدر الشمري" بالاعتداء على مصور نادي القوارة؛ مما أدى إلى تشابك بالأيادي بينهم.

وتابع "الحربي" قائلًا: قلة رجال الأمن في الملعب أدت إلى تفاقم المشكلة، ومع احترامنا وتقديرنا لإدارة "جبة" إلا أنهم جانبوا الصواب بمداخلتهم الفضائية في إحدى القنوات، وهذا ردنا عليهم، وبطبيعة الحال هذه التصرفات لا تعكس أخلاقيات أهالي جبة الكرام، ومنطقة حائل عزيزة علينا كثيرًا، ونُكِنّ لأهلها الود والتقدير والاحترام.

نادي القوارة عبدالله عطا الله الحربي نادي جبة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس نادي القوارة: لاعبو "جبة" هم من بدأوا بالتهجم علينا
سبق

علّق رئيس مجلس إدارة نادي القوارة بالقوارة عبدالله عطا الله الحربي، في أول حديث له عقب مباراة ناديه مع نادي "جبة" على أرض نادي الجبلين بحائل، الاثنين الماضي ضمن التصفيات للصعود لدرجة الشباب.

واستغرب "الحربي"، عبر خطاب تَلَقّته "سبق"، الأحاديثَ الفضائية والضجيج الإعلامي الذي صدر من منسوبي نادي "جبة" الرياضي بعد فوز فريق شباب نادي القوارة على فريق شباب نادي جبة بثلاثية نظيفة.

وقال: أحاديث النادي جاءت مغلوطة وبعيدة عن الواقع، وجاءت على طريق المثل القائل "ضربني وبكى... سبقني واشتكى".

وأضاف "الحربي": لن أرد على ما جاء على لسانهم؛ لكن سأرد على ما حدث تفصيلًا؛ إذ بدأت المباراة لمدة خمسة دقائق بدون رجال أمن، ولم تغلق بوابات الجماهير المؤدية إلى أرضية الملعب إلا بعد بداية المباراة.

وعن بداية الأحداث، أوضح "الحربي" أنه عندما تم تسجيل الهدف الثالث، وأثناء فرحة لاعبي فريق القوارة بالهدف تم الاعتداء على اللاعب "رامي المولد" من قِبَل لاعبي "جبة"، الذين نفّذوا وعدهم وتهديدهم لنا عندما لعبت المباراة على أرض نادي القوارة بمقولة "الوعد حائل"؛ مضيفًا أن ذلك يعتبر دليلًا على أن النوايا مبيتة لإحداث بلبلة وضرب لاعبي ناديه.

وأردف بالقول: مع بداية الاشتباكات من قِبَل لاعبي "جبة" تم فتح بوابات الجماهير المؤدية إلى أرضية الملعب؛ مما سبّب اشتباكات جماهير فريق "جبة" مع لاعبي نادي القوارة؛ حيث قام مدرب فريق جبة "بدر الشمري" بالاعتداء على مصور نادي القوارة؛ مما أدى إلى تشابك بالأيادي بينهم.

وتابع "الحربي" قائلًا: قلة رجال الأمن في الملعب أدت إلى تفاقم المشكلة، ومع احترامنا وتقديرنا لإدارة "جبة" إلا أنهم جانبوا الصواب بمداخلتهم الفضائية في إحدى القنوات، وهذا ردنا عليهم، وبطبيعة الحال هذه التصرفات لا تعكس أخلاقيات أهالي جبة الكرام، ومنطقة حائل عزيزة علينا كثيرًا، ونُكِنّ لأهلها الود والتقدير والاحترام.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
02:09 PM

رئيس نادي القوارة: لاعبو "جبة" هم من بدأوا بالتهجم علينا

قال: منطقة حائل عزيزة علينا ولأهلها الود والتقدير والاحترام

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خالد السليمي - حائل
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علّق رئيس مجلس إدارة نادي القوارة بالقوارة عبدالله عطا الله الحربي، في أول حديث له عقب مباراة ناديه مع نادي "جبة" على أرض نادي الجبلين بحائل، الاثنين الماضي ضمن التصفيات للصعود لدرجة الشباب.

واستغرب "الحربي"، عبر خطاب تَلَقّته "سبق"، الأحاديثَ الفضائية والضجيج الإعلامي الذي صدر من منسوبي نادي "جبة" الرياضي بعد فوز فريق شباب نادي القوارة على فريق شباب نادي جبة بثلاثية نظيفة.

وقال: أحاديث النادي جاءت مغلوطة وبعيدة عن الواقع، وجاءت على طريق المثل القائل "ضربني وبكى... سبقني واشتكى".

وأضاف "الحربي": لن أرد على ما جاء على لسانهم؛ لكن سأرد على ما حدث تفصيلًا؛ إذ بدأت المباراة لمدة خمسة دقائق بدون رجال أمن، ولم تغلق بوابات الجماهير المؤدية إلى أرضية الملعب إلا بعد بداية المباراة.

وعن بداية الأحداث، أوضح "الحربي" أنه عندما تم تسجيل الهدف الثالث، وأثناء فرحة لاعبي فريق القوارة بالهدف تم الاعتداء على اللاعب "رامي المولد" من قِبَل لاعبي "جبة"، الذين نفّذوا وعدهم وتهديدهم لنا عندما لعبت المباراة على أرض نادي القوارة بمقولة "الوعد حائل"؛ مضيفًا أن ذلك يعتبر دليلًا على أن النوايا مبيتة لإحداث بلبلة وضرب لاعبي ناديه.

وأردف بالقول: مع بداية الاشتباكات من قِبَل لاعبي "جبة" تم فتح بوابات الجماهير المؤدية إلى أرضية الملعب؛ مما سبّب اشتباكات جماهير فريق "جبة" مع لاعبي نادي القوارة؛ حيث قام مدرب فريق جبة "بدر الشمري" بالاعتداء على مصور نادي القوارة؛ مما أدى إلى تشابك بالأيادي بينهم.

وتابع "الحربي" قائلًا: قلة رجال الأمن في الملعب أدت إلى تفاقم المشكلة، ومع احترامنا وتقديرنا لإدارة "جبة" إلا أنهم جانبوا الصواب بمداخلتهم الفضائية في إحدى القنوات، وهذا ردنا عليهم، وبطبيعة الحال هذه التصرفات لا تعكس أخلاقيات أهالي جبة الكرام، ومنطقة حائل عزيزة علينا كثيرًا، ونُكِنّ لأهلها الود والتقدير والاحترام.

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