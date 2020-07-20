"الشؤون الإسلامية" تكمل استعداداتها في موسم الحج الاستثنائي

وفق الإجراءات والخطة المعتمدة الصادرة عن الجهات المختصة

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة في موسم الحج الاستثنائي، وذلك بتجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت والأعمال والبرامج التوعوية وتطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام في ظل جائحة كورونا وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الحج والخطة المعتمدة لعمل الوزارة وخدماتها لضيوف الرحمن.

وشملت الاستعدادات تجهيز مسجدي "نمرة والمشعر الحرام" بجميع الخدمات التي تضمن تحقيق "البروتكولات" الاحترازية، منها وضع مسارات للحركة تضمن عدم التداخل بين الحجاج وتحديد بوابات الدخول والخروج ووضع آلية لتوزيع الحجاج داخل المساجد، وتخصيص فريق متخصص للقيام بالتعقيم بشكل مستمر، وتوفير جميع ما يلزم للتعقيم وتحقيق التباعد المطلوب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أنهت الوزارة، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، الأعمال الفنية للمساجد من صيانة وتشغيل ونظافة وتعقيم وتزويدها بالسجاد الفاخر ومتابعة مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء، وصيانة المولدات الكهربائية، والكاميرات لمتابعة تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة وبما يضمن أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وحرصت على تكثيف البرامج والوسائل التوعوية بمساجد المشاعر المقدسة ومقر تواجد الحجاج عبر تركيب الشاشات التفاعلية واللوحات الثابتة المزودة بالرموز الشريطية "الباركود" لتحميل مصحف المدينة النبوية على الأجهزة الذكية وغيرها من الكتب العلمية من إصدارات الوزارة العلمية والتوعوية وبلغات عالمية، إلى جانب تفعيل الرد الآلي عبر الهاتف المجاني لشرح مناسك الحج.

واعتمدت الوزارة عدداً من البرامج التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع وزارة الإعلام بمشاركة نخبة من المشايخ والدعاة للحديث عن الحج وأحكامه وآدابه وفضائله خلال موسم الحج وتخصيص حلقات عن "الحج الاستثنائي في ظل جائحة "كورونا" والأحكام المتعلقة، والتطرق للجهود الكبيرة التي تواصل المملكة تقديمها بقيادتها الرشيدة في الجائحة وحرصها على تحقيق مقاصد الشريعة وعدم تعطيل الحج في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وكلفت الوزارة عددًا من الإداريين والمهندسين والمراقبين والمراقبات والمشرفين والمشرفات للوقوف الميداني على الخدمات ومتابعة أعمال شركات الصيانة والتشغيل والاستعدادات قبل قدوم الحجاج وأثناء وصولهم والرفع بتقارير فورية عن مستوى الخدمات وضمان تنفيذ الخطة التشغيلية للمسجدين خلال موسم الحج.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نفذت عدة مشاريع في منطقة المشاعر المقدسة خلال العامين الماضيين منها معالجة وتطوير أنظمة التكييف وفرش مساجد المشاعر وتطوير وصيانة دروات المياه انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وحرصاً على تحقيق التميز في الخدمات المقدمة لبيوت الله ومختلف مرافقها وفق معايير الجودة والمواصفات التي تخدم بيوت الله في إطار رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

