النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موريتانيا تسجل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع عدد الإصابات إلى 4606

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4606 إصابات مؤكدة في البلاد.

وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 882 تحليلًا مخبريًا، مشيرًا إلى تسجيل 50 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1727 شخصًا.

وأفاد بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
موريتانيا تسجل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4606 إصابات مؤكدة في البلاد.

وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 882 تحليلًا مخبريًا، مشيرًا إلى تسجيل 50 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1727 شخصًا.

وأفاد بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:25 PM

موريتانيا تسجل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع عدد الإصابات إلى 4606

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
194

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4606 إصابات مؤكدة في البلاد.

وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 882 تحليلًا مخبريًا، مشيرًا إلى تسجيل 50 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1727 شخصًا.

وأفاد بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,548
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,687
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,482
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,761

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة