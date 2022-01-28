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جسر المشاة 64 بـ"شرائع مكة".. 4 سنوات تعثر والدهس مستمر

استياء وتساؤلات عن أسباب التوقف.. أين ذهبت الخمسة ملايين ريال؟

تساءل عدد من أهالي مخططات الشرائع شرقي مكة المكرمة، عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ جسر مشاة "شارع 64"؛ على الرغم من أن أمانة العاصمة المقدسة سَبَق أن سلّمت الموقع للشركة المنفذة قبل نحو 4 سنوات بقيمة تجاوزت خمسة ملايين ريال؛ فيما لم يرَ النور بعد.

وقال الأهالي في شكوى تَلَقّتها "سبق": مرت أربع سنوات على تسلم الشركة المنفذة لمشروع جسر المشاة الذي يتوسط شارع 64 المعروف بشارع عمر قاضي، بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال؛ إلا أنه لم يتم حتى البدء في تنفيذه طيلة السنوات الماضية؛ برغم أهمية الشارع الحيوي، وما يشهده من حوادث دهس نظراً لاكتظاظ المحلات التجارية والمولات على جنباته.

وأشاروا إلى أنهم استبشروا خيراً في بداية الأمر عند ترسية المشروع؛ غير أن عدم تنفيذه طيلة السنوات الماضية وتعثره، أعاد مطالبهم مجدداً لأمين العاصمة المقدسة لبحث وحل الأسباب المتعلقة بالجسر الوحيد؛ في سبيل توجيه من يلزم لسرعة إنشائه وفق التصميم الهندسي المعد لذلك مسبقاً.

وطالَبَ السكان، أمانة العاصمة المقدسة بضرورة تنفيذ المشروع الذي سيسهم في تخفيف الزحام وتوفير السلامة المرورية وحماية عابري الشارع من حوادث الدهس التي أصبحت هاجساً يؤرقهم دون حلول تذكر.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أعلنت عن إنشاء أول جسر للمشاة في حي الشرائع شرقي مكة المكرمة عام 1437 بقيمة (5.358.040) بعد أن سلمت الموقع لإحدى الشركات تمهيداً لتنفيذه آنذاك؛ فيما لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون تنفيذه كل هذه السنوات.

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جسر المشاة 64 بـ"شرائع مكة".. 4 سنوات تعثر والدهس مستمر
سبق

تساءل عدد من أهالي مخططات الشرائع شرقي مكة المكرمة، عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ جسر مشاة "شارع 64"؛ على الرغم من أن أمانة العاصمة المقدسة سَبَق أن سلّمت الموقع للشركة المنفذة قبل نحو 4 سنوات بقيمة تجاوزت خمسة ملايين ريال؛ فيما لم يرَ النور بعد.

وقال الأهالي في شكوى تَلَقّتها "سبق": مرت أربع سنوات على تسلم الشركة المنفذة لمشروع جسر المشاة الذي يتوسط شارع 64 المعروف بشارع عمر قاضي، بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال؛ إلا أنه لم يتم حتى البدء في تنفيذه طيلة السنوات الماضية؛ برغم أهمية الشارع الحيوي، وما يشهده من حوادث دهس نظراً لاكتظاظ المحلات التجارية والمولات على جنباته.

وأشاروا إلى أنهم استبشروا خيراً في بداية الأمر عند ترسية المشروع؛ غير أن عدم تنفيذه طيلة السنوات الماضية وتعثره، أعاد مطالبهم مجدداً لأمين العاصمة المقدسة لبحث وحل الأسباب المتعلقة بالجسر الوحيد؛ في سبيل توجيه من يلزم لسرعة إنشائه وفق التصميم الهندسي المعد لذلك مسبقاً.

وطالَبَ السكان، أمانة العاصمة المقدسة بضرورة تنفيذ المشروع الذي سيسهم في تخفيف الزحام وتوفير السلامة المرورية وحماية عابري الشارع من حوادث الدهس التي أصبحت هاجساً يؤرقهم دون حلول تذكر.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أعلنت عن إنشاء أول جسر للمشاة في حي الشرائع شرقي مكة المكرمة عام 1437 بقيمة (5.358.040) بعد أن سلمت الموقع لإحدى الشركات تمهيداً لتنفيذه آنذاك؛ فيما لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون تنفيذه كل هذه السنوات.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:08 AM

جسر المشاة 64 بـ"شرائع مكة".. 4 سنوات تعثر والدهس مستمر

استياء وتساؤلات عن أسباب التوقف.. أين ذهبت الخمسة ملايين ريال؟

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تساءل عدد من أهالي مخططات الشرائع شرقي مكة المكرمة، عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ جسر مشاة "شارع 64"؛ على الرغم من أن أمانة العاصمة المقدسة سَبَق أن سلّمت الموقع للشركة المنفذة قبل نحو 4 سنوات بقيمة تجاوزت خمسة ملايين ريال؛ فيما لم يرَ النور بعد.

وقال الأهالي في شكوى تَلَقّتها "سبق": مرت أربع سنوات على تسلم الشركة المنفذة لمشروع جسر المشاة الذي يتوسط شارع 64 المعروف بشارع عمر قاضي، بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال؛ إلا أنه لم يتم حتى البدء في تنفيذه طيلة السنوات الماضية؛ برغم أهمية الشارع الحيوي، وما يشهده من حوادث دهس نظراً لاكتظاظ المحلات التجارية والمولات على جنباته.

وأشاروا إلى أنهم استبشروا خيراً في بداية الأمر عند ترسية المشروع؛ غير أن عدم تنفيذه طيلة السنوات الماضية وتعثره، أعاد مطالبهم مجدداً لأمين العاصمة المقدسة لبحث وحل الأسباب المتعلقة بالجسر الوحيد؛ في سبيل توجيه من يلزم لسرعة إنشائه وفق التصميم الهندسي المعد لذلك مسبقاً.

وطالَبَ السكان، أمانة العاصمة المقدسة بضرورة تنفيذ المشروع الذي سيسهم في تخفيف الزحام وتوفير السلامة المرورية وحماية عابري الشارع من حوادث الدهس التي أصبحت هاجساً يؤرقهم دون حلول تذكر.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أعلنت عن إنشاء أول جسر للمشاة في حي الشرائع شرقي مكة المكرمة عام 1437 بقيمة (5.358.040) بعد أن سلمت الموقع لإحدى الشركات تمهيداً لتنفيذه آنذاك؛ فيما لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون تنفيذه كل هذه السنوات.

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