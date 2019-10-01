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أمطار غزيرة على محافظات جازان .. و"المدني" محذرًا: تجنبوا بطون الأودية

اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطارها المحتملة

تهطل حالياً أمطار غزيرة، عل محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية والساحلية وسط تحذيرات من الجهات المختصة من السيول.

وتفصيلاً، تشهد محافظات العارضة والعيدابي والداير والريث وبيش وأجزاء من صبيا، أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة .

بدورها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة .

وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية .

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أمطار غزيرة على محافظات جازان .. و"المدني" محذرًا: تجنبوا بطون الأودية
سبق

تهطل حالياً أمطار غزيرة، عل محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية والساحلية وسط تحذيرات من الجهات المختصة من السيول.

وتفصيلاً، تشهد محافظات العارضة والعيدابي والداير والريث وبيش وأجزاء من صبيا، أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة .

بدورها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة .

وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية .

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
03:56 PM

أمطار غزيرة على محافظات جازان .. و"المدني" محذرًا: تجنبوا بطون الأودية

اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطارها المحتملة

A A A
محمد المواسي - جازان
2
2,075

تهطل حالياً أمطار غزيرة، عل محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية والساحلية وسط تحذيرات من الجهات المختصة من السيول.

وتفصيلاً، تشهد محافظات العارضة والعيدابي والداير والريث وبيش وأجزاء من صبيا، أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة .

بدورها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة .

وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية .

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