"الجبير" و"العواد" يستعرضان أوجه التعاون المشترك مع مسؤولين بلجيكيين

التقيا مديرة عام الشؤون بوزارة الخارجية وسفيرة بروكسل بالمملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، مديرة عام الشؤون الثنائية في وزارة الخارجية البلجيكية أنيك فان كالستر، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومنيك مينور، ووفداً بلجيكياً برئاسة المديرة العامة للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية البلجيكية أنيك فان كالستر.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

وأبرز "العواد" جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم مجالات حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.