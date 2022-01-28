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مطار جدة: حركة الملاحة طبيعية وعلى المسافرين التواصل مع الشركات

الذيب: جميع الجهات المعنية مستنفرة تحسباً لأي حالات طارئة لا قدر الله

أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تركي الذيب، أن حركة الملاحة الجوية بالمطار طبيعية، ولم تتأثر بالحالات المناخية التي تشهدها جدة الآن؛ حيث إن الرؤية تسمح بإقلاع وهبوط الطائرات؛ مشيراً إلى أن جميع الجهات المعنية بالمطار مستنفرة تحسباً لأي حالات طارئة لا قدر الله.

وكانت إدارة المطار قد نشرت عبر حسابها في "تويتر"، تغريدة دعت فيها المسافرين إلى أنه في حال تسببت الحالة المناخية المستمرة على مدينة جدة في تأخير إقلاع ووصول بعض الرحلات؛ فإنه يرجى التواصل مع شركات الطيران؛ للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير.

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مطار جدة: حركة الملاحة طبيعية وعلى المسافرين التواصل مع الشركات
سبق

أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تركي الذيب، أن حركة الملاحة الجوية بالمطار طبيعية، ولم تتأثر بالحالات المناخية التي تشهدها جدة الآن؛ حيث إن الرؤية تسمح بإقلاع وهبوط الطائرات؛ مشيراً إلى أن جميع الجهات المعنية بالمطار مستنفرة تحسباً لأي حالات طارئة لا قدر الله.

وكانت إدارة المطار قد نشرت عبر حسابها في "تويتر"، تغريدة دعت فيها المسافرين إلى أنه في حال تسببت الحالة المناخية المستمرة على مدينة جدة في تأخير إقلاع ووصول بعض الرحلات؛ فإنه يرجى التواصل مع شركات الطيران؛ للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
01:24 PM

مطار جدة: حركة الملاحة طبيعية وعلى المسافرين التواصل مع الشركات

الذيب: جميع الجهات المعنية مستنفرة تحسباً لأي حالات طارئة لا قدر الله

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عبدالله الراجحي - جدة
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4,025

أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تركي الذيب، أن حركة الملاحة الجوية بالمطار طبيعية، ولم تتأثر بالحالات المناخية التي تشهدها جدة الآن؛ حيث إن الرؤية تسمح بإقلاع وهبوط الطائرات؛ مشيراً إلى أن جميع الجهات المعنية بالمطار مستنفرة تحسباً لأي حالات طارئة لا قدر الله.

وكانت إدارة المطار قد نشرت عبر حسابها في "تويتر"، تغريدة دعت فيها المسافرين إلى أنه في حال تسببت الحالة المناخية المستمرة على مدينة جدة في تأخير إقلاع ووصول بعض الرحلات؛ فإنه يرجى التواصل مع شركات الطيران؛ للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير.

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