تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في الطائف وحالة تعافٍ واحدة

خلال الـ24 ساعة الماضية.. ولا وفيات

خلت قائمة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، اليوم السبت، والتي تعلنها وزارة الصحة، من الوفيات في الطائف، ليبقى إجمالي حالات الوفاة عند 219 حالة، فيما تم تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات 10,988 إصابة منذ بدء الجائحة.

وسجلت الطائف أيضًا، حالة تعافِ واحدة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 10,641 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة والتي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية 128 حالة.