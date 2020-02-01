النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بما فيها "الأمنية".. "أبو مازن" يعلن قطع جميع العلاقات مع واشنطن

كان قد أبقى على التواصل مع "سي أي إيه" فقط لـ"مكافحة الإرهاب"

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أمام اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة، أنه أبلغ الإدارة الأميركية بـ"قطع كل العلاقات معها بما فيها العلاقات الأمنية".

وبحسب "رويترز"، قال "عباس" إنه كان قد قطع الاتصالات مع إدارة دونالد ترامب بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017 إلا أنه أبقى في ذلك الوقت "على العلاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي ايه)" كونها تتعلق بالتعاون في "مكافحة الإرهاب".

فلسطين الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجامعة العربية الإدارة الأمريكية وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مكافحة الإرهاب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بما فيها "الأمنية".. "أبو مازن" يعلن قطع جميع العلاقات مع واشنطن
سبق

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أمام اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة، أنه أبلغ الإدارة الأميركية بـ"قطع كل العلاقات معها بما فيها العلاقات الأمنية".

وبحسب "رويترز"، قال "عباس" إنه كان قد قطع الاتصالات مع إدارة دونالد ترامب بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017 إلا أنه أبقى في ذلك الوقت "على العلاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي ايه)" كونها تتعلق بالتعاون في "مكافحة الإرهاب".

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
04:33 PM

بما فيها "الأمنية".. "أبو مازن" يعلن قطع جميع العلاقات مع واشنطن

كان قد أبقى على التواصل مع "سي أي إيه" فقط لـ"مكافحة الإرهاب"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
18
6,254

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أمام اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة، أنه أبلغ الإدارة الأميركية بـ"قطع كل العلاقات معها بما فيها العلاقات الأمنية".

وبحسب "رويترز"، قال "عباس" إنه كان قد قطع الاتصالات مع إدارة دونالد ترامب بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017 إلا أنه أبقى في ذلك الوقت "على العلاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي ايه)" كونها تتعلق بالتعاون في "مكافحة الإرهاب".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,185
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,334
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,733
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,379

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة