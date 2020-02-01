بما فيها "الأمنية".. "أبو مازن" يعلن قطع جميع العلاقات مع واشنطن

كان قد أبقى على التواصل مع "سي أي إيه" فقط لـ"مكافحة الإرهاب"

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أمام اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة، أنه أبلغ الإدارة الأميركية بـ"قطع كل العلاقات معها بما فيها العلاقات الأمنية".

وبحسب "رويترز"، قال "عباس" إنه كان قد قطع الاتصالات مع إدارة دونالد ترامب بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017 إلا أنه أبقى في ذلك الوقت "على العلاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي ايه)" كونها تتعلق بالتعاون في "مكافحة الإرهاب".