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للعام القادم .. جامعة أم القرى تعلن عن بدء القبول للدراسات العليا غير المدفوعة

قالت: ستكون إلكترونية "عن بُعد" ولا تتطلب حضور المتقدم أو المتقدمة إلى مقرها

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى عن فتح بوابة القبول لبرامجها غير المدفوعة للعام الدراسي القادم من تاريخ 10 شوال 1441هـ حتى 19 شوال 1441هـ؛ علمًا بأن إجراءات القبول كافة ستكون إلكترونية "عن بُعد"، ولا تتطلب حضور المتقدم أو المتقدمة إلى مقر الجامعة، علماً بأن موعد إعلان نتائج الترشيح النهائي سيكون في تاريخ 11 ذي القعدة 1441هـ، ويعتمد القبول للدراسات العليا على معدلات المؤهل العلمي السابق واختبار القدرات للجامعيين دون الحاجة للاختبار التحريري.

يُذكر أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تضم 63 برنامجاً، بواقع 5 برامج للدبلوم العالي، و37 برنامجاً للماجستير و21 برنامجاً لمرحلة الدكتوراه، بواقع 1191 مقعدًا متاحًا للطلاب والطالبات في التخصصات الشرعية، والدراسات القضائية، والعلمية، والهندسية، بالإضافة لطلبة الحاسب الآلي والتربية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سليمان السعيد، أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تتماشى مع التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة -أعزها الله- للتصدي لجائحة كورونا؛ حيث قامت العمادة بإلغاء الاختبار التحريري لمتقدمي مرحلة الدكتوراه لهذا العام، وأضاف أن الجدول الزمني لإجراءات القبول يمرُّ -بعد فتح بوابة القبول- بعدة مراحل، بدءًا بتدقيق الوثائق وعرض نتائجها، ومراجعة الطلبة لتلك النتائج، وإعلان الترشيح، نهايةً بتأكيد الطلبة المرشحين لإتمام إجراءات القبول.

واضاف أن آلية المفاضلة للقبول في برامج الدكتوراه منقسمة على؛ 50٪ على درجة الماجستير، و 40٪ على درجة القدرات للجامعيين، و10٪ على درجة البكالوريوس، وبالنسبة لبرامج الماجستير فالمفاضلة منقسمة 60٪ على درجة البكالوريوس و40٪ على اختبار القدرات الجامعيين، أما لبرامج الدبلوم العالي فالنسبة منقسمة 50٪على درجة البكالوريوس و50٪ على اختبار القدرات الجامعيين.

جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للعام القادم .. جامعة أم القرى تعلن عن بدء القبول للدراسات العليا غير المدفوعة
سبق

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى عن فتح بوابة القبول لبرامجها غير المدفوعة للعام الدراسي القادم من تاريخ 10 شوال 1441هـ حتى 19 شوال 1441هـ؛ علمًا بأن إجراءات القبول كافة ستكون إلكترونية "عن بُعد"، ولا تتطلب حضور المتقدم أو المتقدمة إلى مقر الجامعة، علماً بأن موعد إعلان نتائج الترشيح النهائي سيكون في تاريخ 11 ذي القعدة 1441هـ، ويعتمد القبول للدراسات العليا على معدلات المؤهل العلمي السابق واختبار القدرات للجامعيين دون الحاجة للاختبار التحريري.

يُذكر أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تضم 63 برنامجاً، بواقع 5 برامج للدبلوم العالي، و37 برنامجاً للماجستير و21 برنامجاً لمرحلة الدكتوراه، بواقع 1191 مقعدًا متاحًا للطلاب والطالبات في التخصصات الشرعية، والدراسات القضائية، والعلمية، والهندسية، بالإضافة لطلبة الحاسب الآلي والتربية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سليمان السعيد، أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تتماشى مع التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة -أعزها الله- للتصدي لجائحة كورونا؛ حيث قامت العمادة بإلغاء الاختبار التحريري لمتقدمي مرحلة الدكتوراه لهذا العام، وأضاف أن الجدول الزمني لإجراءات القبول يمرُّ -بعد فتح بوابة القبول- بعدة مراحل، بدءًا بتدقيق الوثائق وعرض نتائجها، ومراجعة الطلبة لتلك النتائج، وإعلان الترشيح، نهايةً بتأكيد الطلبة المرشحين لإتمام إجراءات القبول.

واضاف أن آلية المفاضلة للقبول في برامج الدكتوراه منقسمة على؛ 50٪ على درجة الماجستير، و 40٪ على درجة القدرات للجامعيين، و10٪ على درجة البكالوريوس، وبالنسبة لبرامج الماجستير فالمفاضلة منقسمة 60٪ على درجة البكالوريوس و40٪ على اختبار القدرات الجامعيين، أما لبرامج الدبلوم العالي فالنسبة منقسمة 50٪على درجة البكالوريوس و50٪ على اختبار القدرات الجامعيين.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
02:48 PM

للعام القادم .. جامعة أم القرى تعلن عن بدء القبول للدراسات العليا غير المدفوعة

قالت: ستكون إلكترونية "عن بُعد" ولا تتطلب حضور المتقدم أو المتقدمة إلى مقرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى عن فتح بوابة القبول لبرامجها غير المدفوعة للعام الدراسي القادم من تاريخ 10 شوال 1441هـ حتى 19 شوال 1441هـ؛ علمًا بأن إجراءات القبول كافة ستكون إلكترونية "عن بُعد"، ولا تتطلب حضور المتقدم أو المتقدمة إلى مقر الجامعة، علماً بأن موعد إعلان نتائج الترشيح النهائي سيكون في تاريخ 11 ذي القعدة 1441هـ، ويعتمد القبول للدراسات العليا على معدلات المؤهل العلمي السابق واختبار القدرات للجامعيين دون الحاجة للاختبار التحريري.

يُذكر أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تضم 63 برنامجاً، بواقع 5 برامج للدبلوم العالي، و37 برنامجاً للماجستير و21 برنامجاً لمرحلة الدكتوراه، بواقع 1191 مقعدًا متاحًا للطلاب والطالبات في التخصصات الشرعية، والدراسات القضائية، والعلمية، والهندسية، بالإضافة لطلبة الحاسب الآلي والتربية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سليمان السعيد، أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تتماشى مع التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة -أعزها الله- للتصدي لجائحة كورونا؛ حيث قامت العمادة بإلغاء الاختبار التحريري لمتقدمي مرحلة الدكتوراه لهذا العام، وأضاف أن الجدول الزمني لإجراءات القبول يمرُّ -بعد فتح بوابة القبول- بعدة مراحل، بدءًا بتدقيق الوثائق وعرض نتائجها، ومراجعة الطلبة لتلك النتائج، وإعلان الترشيح، نهايةً بتأكيد الطلبة المرشحين لإتمام إجراءات القبول.

واضاف أن آلية المفاضلة للقبول في برامج الدكتوراه منقسمة على؛ 50٪ على درجة الماجستير، و 40٪ على درجة القدرات للجامعيين، و10٪ على درجة البكالوريوس، وبالنسبة لبرامج الماجستير فالمفاضلة منقسمة 60٪ على درجة البكالوريوس و40٪ على اختبار القدرات الجامعيين، أما لبرامج الدبلوم العالي فالنسبة منقسمة 50٪على درجة البكالوريوس و50٪ على اختبار القدرات الجامعيين.

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