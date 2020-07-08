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خلال الربع الثاني.. دراسات وتصاميم مرورية لـ١.٢٢١ موقعًا بالرياض

تحسينًا لكفاءة الطرق وارتقاءً بجودة تنقّل السكان.. مواقف وتقاطعات

أعلنت أمانة منطقة الرياض، إجراء دراسات وتصاميم مرورية لـ١.٢٢١ موقعًا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر": دراسات وتصاميم مرورية لـ١.٢٢١ موقعًا بمدينة #الرياض خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ تحسينًا لكفاءة الطرق وارتقاءً بجودة تنقل السكان.

وأضافت: أن أعمال الدراسات شملت 477 موقعًا لقضايا المرورية، و684 من طلبات المطبات الصناعية، و12 تقاطعًا مروريًّا وتحسينات المحاور الرئيسية، و21 موقعًا للساحات والمواقف؛ وذلك من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2020.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال الربع الثاني.. دراسات وتصاميم مرورية لـ١.٢٢١ موقعًا بالرياض
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض، إجراء دراسات وتصاميم مرورية لـ١.٢٢١ موقعًا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر": دراسات وتصاميم مرورية لـ١.٢٢١ موقعًا بمدينة #الرياض خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ تحسينًا لكفاءة الطرق وارتقاءً بجودة تنقل السكان.

وأضافت: أن أعمال الدراسات شملت 477 موقعًا لقضايا المرورية، و684 من طلبات المطبات الصناعية، و12 تقاطعًا مروريًّا وتحسينات المحاور الرئيسية، و21 موقعًا للساحات والمواقف؛ وذلك من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2020.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
08:22 AM

خلال الربع الثاني.. دراسات وتصاميم مرورية لـ١.٢٢١ موقعًا بالرياض

تحسينًا لكفاءة الطرق وارتقاءً بجودة تنقّل السكان.. مواقف وتقاطعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أمانة منطقة الرياض، إجراء دراسات وتصاميم مرورية لـ١.٢٢١ موقعًا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر": دراسات وتصاميم مرورية لـ١.٢٢١ موقعًا بمدينة #الرياض خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ تحسينًا لكفاءة الطرق وارتقاءً بجودة تنقل السكان.

وأضافت: أن أعمال الدراسات شملت 477 موقعًا لقضايا المرورية، و684 من طلبات المطبات الصناعية، و12 تقاطعًا مروريًّا وتحسينات المحاور الرئيسية، و21 موقعًا للساحات والمواقف؛ وذلك من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2020.

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