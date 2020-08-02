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درجات الحرارة وفرص الهطولات.. تعرف على حالة الطقس في المشاعر المقدسة

الأرصاد: مؤشر مقياس جودة الهواء في المشاعر المقدسة ومحيط الحرم المكي صحي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مشعر منى ومكة المكرمة مساء اليوم بمشيئة الله تعالى.


وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 37 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم/ ساعة؛ بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.


وأفادت أن درجة الحرارة العظمى في مكة والمشاعر المقدسة 38 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.


وأشارت الهيئة إلى أن مؤشر مقياس جودة الهواء في المشاعر المقدسة ومحيط الحرم المكي صحي.

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درجات الحرارة وفرص الهطولات.. تعرف على حالة الطقس في المشاعر المقدسة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مشعر منى ومكة المكرمة مساء اليوم بمشيئة الله تعالى.


وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 37 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم/ ساعة؛ بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.


وأفادت أن درجة الحرارة العظمى في مكة والمشاعر المقدسة 38 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.


وأشارت الهيئة إلى أن مؤشر مقياس جودة الهواء في المشاعر المقدسة ومحيط الحرم المكي صحي.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
02:10 PM

درجات الحرارة وفرص الهطولات.. تعرف على حالة الطقس في المشاعر المقدسة

الأرصاد: مؤشر مقياس جودة الهواء في المشاعر المقدسة ومحيط الحرم المكي صحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مشعر منى ومكة المكرمة مساء اليوم بمشيئة الله تعالى.


وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 37 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم/ ساعة؛ بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.


وأفادت أن درجة الحرارة العظمى في مكة والمشاعر المقدسة 38 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.


وأشارت الهيئة إلى أن مؤشر مقياس جودة الهواء في المشاعر المقدسة ومحيط الحرم المكي صحي.

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