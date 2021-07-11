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الرجاء البيضاوي المغربي يتوج  بكأس الاتحاد الإفريقي

بعد الانتصار على شبيبة القبائل الجزائري

توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الانتصار 2-1 على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية في كوتونو عاصمة بنين.

وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم للرجاء بعد 5 دقائق من البداية، قبل أن يضاعف المهاجم بن مالانجو النتيجة في الدقيقة 14.
وقلص زكريا بولحية الفارق للفريق الجزائري بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة.

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الرجاء البيضاوي المغربي يتوج  بكأس الاتحاد الإفريقي
سبق

توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الانتصار 2-1 على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية في كوتونو عاصمة بنين.

وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم للرجاء بعد 5 دقائق من البداية، قبل أن يضاعف المهاجم بن مالانجو النتيجة في الدقيقة 14.
وقلص زكريا بولحية الفارق للفريق الجزائري بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
07:44 PM

الرجاء البيضاوي المغربي يتوج  بكأس الاتحاد الإفريقي

بعد الانتصار على شبيبة القبائل الجزائري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الانتصار 2-1 على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية في كوتونو عاصمة بنين.

وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم للرجاء بعد 5 دقائق من البداية، قبل أن يضاعف المهاجم بن مالانجو النتيجة في الدقيقة 14.
وقلص زكريا بولحية الفارق للفريق الجزائري بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة.

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