الرجاء البيضاوي المغربي يتوج بكأس الاتحاد الإفريقي
بعد الانتصار على شبيبة القبائل الجزائري
توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الانتصار 2-1 على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية في كوتونو عاصمة بنين.
وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم للرجاء بعد 5 دقائق من البداية، قبل أن يضاعف المهاجم بن مالانجو النتيجة في الدقيقة 14.
وقلص زكريا بولحية الفارق للفريق الجزائري بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة.
الرجاء البيضاوي المغربي يتوج بكأس الاتحاد الإفريقي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-11
توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الانتصار 2-1 على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية في كوتونو عاصمة بنين.
وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم للرجاء بعد 5 دقائق من البداية، قبل أن يضاعف المهاجم بن مالانجو النتيجة في الدقيقة 14.
وقلص زكريا بولحية الفارق للفريق الجزائري بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
07:44 PM
الرجاء البيضاوي المغربي يتوج بكأس الاتحاد الإفريقي
بعد الانتصار على شبيبة القبائل الجزائري
توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الانتصار 2-1 على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية في كوتونو عاصمة بنين.
وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم للرجاء بعد 5 دقائق من البداية، قبل أن يضاعف المهاجم بن مالانجو النتيجة في الدقيقة 14.
وقلص زكريا بولحية الفارق للفريق الجزائري بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة.