وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم للرجاء بعد 5 دقائق من البداية، قبل أن يضاعف المهاجم بن مالانجو النتيجة في الدقيقة 14. وقلص زكريا بولحية الفارق للفريق الجزائري بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة.

توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الانتصار 2-1 على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية في كوتونو عاصمة بنين.

الرجاء البيضاوي المغربي يتوج بكأس الاتحاد الإفريقي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-11 توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الانتصار 2-1 على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية في كوتونو عاصمة بنين. وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم للرجاء بعد 5 دقائق من البداية، قبل أن يضاعف المهاجم بن مالانجو النتيجة في الدقيقة 14.

وقلص زكريا بولحية الفارق للفريق الجزائري بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 07:44 PM

الرجاء البيضاوي المغربي يتوج بكأس الاتحاد الإفريقي بعد الانتصار على شبيبة القبائل الجزائري





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توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الانتصار 2-1 على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية في كوتونو عاصمة بنين.

وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم للرجاء بعد 5 دقائق من البداية، قبل أن يضاعف المهاجم بن مالانجو النتيجة في الدقيقة 14.

وقلص زكريا بولحية الفارق للفريق الجزائري بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة.