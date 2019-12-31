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"التخصصات" تعتمد 3 برامج تدريبية بمستشفى الملك فهد بجدة

لمدة 4 سنوات .. و"باجبير": التجديد تتويج لجهود حثيثة ومتواصلة

إنجاز علمي جديد يحقّقه مستشفى الملك فهد بجدة؛ يتمثل في حصوله على تجديد اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ثلاثة برامج تدريبية بالمستشفى لمدة أربع سنوات قادمة.

وتشمل البرامج: جراحة الأنف والأذن والحنجرة والعنق، وكذلك طب وجراحة المسالك البولية، إضافة إلى إصلاح الأسنان كمراكز تدريبية تابعة لبرامج شهادة الاختصاص السعودية، وبناءً على تقرير اللجنة الزائرة للمستشفى وتطبيق معايير ولائحة الاعتماد المؤسّسي وقواعدها التنفيذية.

ويأتي حصول المستشفى على هذا الاعتماد المؤسّسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ليضاف إلى الإنجازات المتتالية التي حقّقها، التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين.

وأكّد المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتور محمد باجبير؛ أن التجديد بمكانة تتويج لجهود حثيثة ومتواصلة، تعكس المستويين المهني والعلمي اللذين تتمتع بهما الكفاءات الطبية في المستشفى، بقيادة نخبة من الاستشاريين والأخصائيين المؤهلين بصورة فعالة في برامج التدريب، مشيراً إلى أن الاعتماد المؤسّسي للهيئة يضمن توافر وتسخير الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية كافة بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب، إلى جانب توفير بيئة تعليمية متميزة للمتدربين مبنية على أسس التعليم الطبي؛ ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

مستشفى الملك فهد بجدة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إنجاز علمي

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"التخصصات" تعتمد 3 برامج تدريبية بمستشفى الملك فهد بجدة
سبق

إنجاز علمي جديد يحقّقه مستشفى الملك فهد بجدة؛ يتمثل في حصوله على تجديد اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ثلاثة برامج تدريبية بالمستشفى لمدة أربع سنوات قادمة.

وتشمل البرامج: جراحة الأنف والأذن والحنجرة والعنق، وكذلك طب وجراحة المسالك البولية، إضافة إلى إصلاح الأسنان كمراكز تدريبية تابعة لبرامج شهادة الاختصاص السعودية، وبناءً على تقرير اللجنة الزائرة للمستشفى وتطبيق معايير ولائحة الاعتماد المؤسّسي وقواعدها التنفيذية.

ويأتي حصول المستشفى على هذا الاعتماد المؤسّسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ليضاف إلى الإنجازات المتتالية التي حقّقها، التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين.

وأكّد المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتور محمد باجبير؛ أن التجديد بمكانة تتويج لجهود حثيثة ومتواصلة، تعكس المستويين المهني والعلمي اللذين تتمتع بهما الكفاءات الطبية في المستشفى، بقيادة نخبة من الاستشاريين والأخصائيين المؤهلين بصورة فعالة في برامج التدريب، مشيراً إلى أن الاعتماد المؤسّسي للهيئة يضمن توافر وتسخير الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية كافة بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب، إلى جانب توفير بيئة تعليمية متميزة للمتدربين مبنية على أسس التعليم الطبي؛ ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
01:42 PM

"التخصصات" تعتمد 3 برامج تدريبية بمستشفى الملك فهد بجدة

لمدة 4 سنوات .. و"باجبير": التجديد تتويج لجهود حثيثة ومتواصلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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إنجاز علمي جديد يحقّقه مستشفى الملك فهد بجدة؛ يتمثل في حصوله على تجديد اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ثلاثة برامج تدريبية بالمستشفى لمدة أربع سنوات قادمة.

وتشمل البرامج: جراحة الأنف والأذن والحنجرة والعنق، وكذلك طب وجراحة المسالك البولية، إضافة إلى إصلاح الأسنان كمراكز تدريبية تابعة لبرامج شهادة الاختصاص السعودية، وبناءً على تقرير اللجنة الزائرة للمستشفى وتطبيق معايير ولائحة الاعتماد المؤسّسي وقواعدها التنفيذية.

ويأتي حصول المستشفى على هذا الاعتماد المؤسّسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ليضاف إلى الإنجازات المتتالية التي حقّقها، التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين.

وأكّد المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتور محمد باجبير؛ أن التجديد بمكانة تتويج لجهود حثيثة ومتواصلة، تعكس المستويين المهني والعلمي اللذين تتمتع بهما الكفاءات الطبية في المستشفى، بقيادة نخبة من الاستشاريين والأخصائيين المؤهلين بصورة فعالة في برامج التدريب، مشيراً إلى أن الاعتماد المؤسّسي للهيئة يضمن توافر وتسخير الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية كافة بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب، إلى جانب توفير بيئة تعليمية متميزة للمتدربين مبنية على أسس التعليم الطبي؛ ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

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