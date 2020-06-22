النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل تنتقل عدوى كورونا بالطعام؟.. عسيري: هذه طرق الانتقال والاحتمالات

سؤال أجاب عنه الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة

لم يستبعد الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أن يكون تناول الطعام الملوّث إحدى وسائل انتقال العدوى بفيروس كورونا لسبب أن جزءاً من المرضى يصابون بالإسهال، لكنه أكّد أنه لا يوجد ما يثبت ذلك حتى الآن.

وفي التفاصيل، نفي عسيري في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أمس، أن يكون تناول الطعام سبباً في الإصابة بالمرض حتى الآن، مستدركاً: لكن لا يمكن استبعاده؛ لأن جزءاً من المرضى يصابون بإسهال، وقد يكون الطعام الملوّث إحدى الوسائل لنقل العدوى بالفيروس، لكن لا يوجد ما يثبت ذلك حتى الآن.

جاء ذلك في رده على تساؤل للقناة يقول: مع العودة للحياة الطبيعية أمس الأحد بدأ نشاط المطاعم من جديد، هل من الممكن ان تنتقل العدوى بفيروس كورونا المستجد من نفس الطعام؟ وأجاب عسيري "لا، الفيروس في مجمله إصابات تنفسية تنتقل عن طريق الرذاذ التنفسي الذي يتطاير من الشخص المصاب، قد ينتقل عن طريق الأسطح الملوّثة بلمس شيء ملوّث ثم لمس الفم والعين هذه قد تحدث لكنها أقل بكثير من الانتقال التنفسي".

وأضاف "تناول الطعام بحد ذاته عن طريق الجهاز الهضمي ليس سبباً معروفاً للإصابة حتى الآن، لكن لا يمكن استبعاده لأن جزءاً من المرضي يصابون بالإسهال، وهذا يعني قد يكون الطعام الملوّث إحدى الوسائل، لكن لا يوجد ما يثبت ذلك حتى الآن".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل تنتقل عدوى كورونا بالطعام؟.. عسيري: هذه طرق الانتقال والاحتمالات
سبق

لم يستبعد الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أن يكون تناول الطعام الملوّث إحدى وسائل انتقال العدوى بفيروس كورونا لسبب أن جزءاً من المرضى يصابون بالإسهال، لكنه أكّد أنه لا يوجد ما يثبت ذلك حتى الآن.

وفي التفاصيل، نفي عسيري في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أمس، أن يكون تناول الطعام سبباً في الإصابة بالمرض حتى الآن، مستدركاً: لكن لا يمكن استبعاده؛ لأن جزءاً من المرضى يصابون بإسهال، وقد يكون الطعام الملوّث إحدى الوسائل لنقل العدوى بالفيروس، لكن لا يوجد ما يثبت ذلك حتى الآن.

جاء ذلك في رده على تساؤل للقناة يقول: مع العودة للحياة الطبيعية أمس الأحد بدأ نشاط المطاعم من جديد، هل من الممكن ان تنتقل العدوى بفيروس كورونا المستجد من نفس الطعام؟ وأجاب عسيري "لا، الفيروس في مجمله إصابات تنفسية تنتقل عن طريق الرذاذ التنفسي الذي يتطاير من الشخص المصاب، قد ينتقل عن طريق الأسطح الملوّثة بلمس شيء ملوّث ثم لمس الفم والعين هذه قد تحدث لكنها أقل بكثير من الانتقال التنفسي".

وأضاف "تناول الطعام بحد ذاته عن طريق الجهاز الهضمي ليس سبباً معروفاً للإصابة حتى الآن، لكن لا يمكن استبعاده لأن جزءاً من المرضي يصابون بالإسهال، وهذا يعني قد يكون الطعام الملوّث إحدى الوسائل، لكن لا يوجد ما يثبت ذلك حتى الآن".

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
10:31 AM

هل تنتقل عدوى كورونا بالطعام؟.. عسيري: هذه طرق الانتقال والاحتمالات

سؤال أجاب عنه الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
4,718

لم يستبعد الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أن يكون تناول الطعام الملوّث إحدى وسائل انتقال العدوى بفيروس كورونا لسبب أن جزءاً من المرضى يصابون بالإسهال، لكنه أكّد أنه لا يوجد ما يثبت ذلك حتى الآن.

وفي التفاصيل، نفي عسيري في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أمس، أن يكون تناول الطعام سبباً في الإصابة بالمرض حتى الآن، مستدركاً: لكن لا يمكن استبعاده؛ لأن جزءاً من المرضى يصابون بإسهال، وقد يكون الطعام الملوّث إحدى الوسائل لنقل العدوى بالفيروس، لكن لا يوجد ما يثبت ذلك حتى الآن.

جاء ذلك في رده على تساؤل للقناة يقول: مع العودة للحياة الطبيعية أمس الأحد بدأ نشاط المطاعم من جديد، هل من الممكن ان تنتقل العدوى بفيروس كورونا المستجد من نفس الطعام؟ وأجاب عسيري "لا، الفيروس في مجمله إصابات تنفسية تنتقل عن طريق الرذاذ التنفسي الذي يتطاير من الشخص المصاب، قد ينتقل عن طريق الأسطح الملوّثة بلمس شيء ملوّث ثم لمس الفم والعين هذه قد تحدث لكنها أقل بكثير من الانتقال التنفسي".

وأضاف "تناول الطعام بحد ذاته عن طريق الجهاز الهضمي ليس سبباً معروفاً للإصابة حتى الآن، لكن لا يمكن استبعاده لأن جزءاً من المرضي يصابون بالإسهال، وهذا يعني قد يكون الطعام الملوّث إحدى الوسائل، لكن لا يوجد ما يثبت ذلك حتى الآن".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,155
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,044
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,444

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة