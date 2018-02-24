تسبب هطول الأمطار الغزيرة والبرد اليوم السبت بتجمع مياه الأمطار في الأحياء والمواقع المختلفة، وأدى لإعاقة الحركة المرورية في طريق الدائري الثاني أمام سوق الخضار المركزي وكوبري سلطانة وطريق العنبرية وطريق الجامعات وطريق العيون والدعيثة والعزيزية والجرف والسلام والحرة الشرقية والدويمة والخالدية والعوالي. كما أن هطول الأمطار الغزيرة كشف سوء تصريف المياه في بعض الشوارع المختلفة في المدينة المنورة.

"أمطار المدينة" تكشف سوء تنفيذ مشاريع الصرف يوسف سفر خالد الشاماني سبق 2018-02-24 تسبب هطول الأمطار الغزيرة والبرد اليوم السبت بتجمع مياه الأمطار في الأحياء والمواقع المختلفة، وأدى لإعاقة الحركة المرورية في طريق الدائري الثاني أمام سوق الخضار المركزي وكوبري سلطانة وطريق العنبرية وطريق الجامعات وطريق العيون والدعيثة والعزيزية والجرف والسلام والحرة الشرقية والدويمة والخالدية والعوالي.



كما أن هطول الأمطار الغزيرة كشف سوء تصريف المياه في بعض الشوارع المختلفة في المدينة المنورة.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 08:36 PM

"أمطار المدينة" تكشف سوء تنفيذ مشاريع الصرف أدت لإعاقة الحركة المرورية في عدد من الأحياء





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تسبب هطول الأمطار الغزيرة والبرد اليوم السبت بتجمع مياه الأمطار في الأحياء والمواقع المختلفة، وأدى لإعاقة الحركة المرورية في طريق الدائري الثاني أمام سوق الخضار المركزي وكوبري سلطانة وطريق العنبرية وطريق الجامعات وطريق العيون والدعيثة والعزيزية والجرف والسلام والحرة الشرقية والدويمة والخالدية والعوالي.



كما أن هطول الأمطار الغزيرة كشف سوء تصريف المياه في بعض الشوارع المختلفة في المدينة المنورة.