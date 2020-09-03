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أمطار الباحة.. "المدني" يتفاعل مع تنبيه الهطولات بدعوة لـ"الحيطة والحذر"

متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار الباحة.. "المدني" يتفاعل مع تنبيه الهطولات بدعوة لـ"الحيطة والحذر"
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
12:19 PM

أمطار الباحة.. "المدني" يتفاعل مع تنبيه الهطولات بدعوة لـ"الحيطة والحذر"

متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

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