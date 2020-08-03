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نجاح كبير لـ"ترجمة خطبة عرفة" للعام الثالث.. هنا نسب الاستماع حسب اللغات

أكثر من ١٠٠ موظف في خدمة المشروع وبث مباشر عبر تطبيقين ومنصة وموقع

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح أعمال "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة" في عامها الثالث، التي تُرجمت في حج هذا العام إلى (١٠) لغات، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين حول العالم للاستماع للخطبة بوسائل آمنة، تواكب الاحترازات المعمول بها ضد جائحة كورونا (كوفيد-١٩) التي يشهدها العالم، حيث تم تجهيز أكثر من (١٠٠) موظف لمشروع الترجمة.

وبينت الإحصائيات أن عدد زوار مشروع ترجمة خطبة عرفة لحج عام ١٤٤١هـ، تجاوز (٢٢) مليون زائر، فيما بلغ عدد المستمعين (٧) ملايين ونصف المليون مستمع، استمعوا للخطبة مباشرة مترجمةً إلى لغتهم ترجمة فورية.

أما نسب الاستماع وعدد الأشخاص الذين استمعوا للترجمة الفورية حسب اللغات المختلفة، فقد استمع ٢٠.٢ %؜ للغة الأوردية ووصل عددهم إلى أكثر من مليون ونصف المليون مستمع، و١٣.٥%؜ للإنجليزية يمثلون أكثر من مليون شخص، و١١.٩%؜ استمعوا للترجمة للغة البنغالية ووصل عددهم لما يقارب (٩٠٠) ألف، أما اللغة الفرنسية فقد استمع إليها ما يقارب (٧٣٥) ألفاً بنسبة ٩.٨%.

واستمع ما يقارب من (٧١٥) ألفاً يمثلون نسبة ٩.٥%؜ للغة الملاوية، و٩.٥%؜ للغة الصينية حيث وصل عددهم إلى أكثر من (٧٠٠) ألف شخص، كما استمع للفارسية ما يقارب (٦٧٠) ألف مستمع بنسبة تمثل ٨.٩%؜، واستمع ٨.٣%؜ للترجمة للغة التركية يمثل عددهم تقريباً (٦٢٠) ألف شخص، واستمع لترجمة؜ اللغة الهوساوية أكثر من (٦٢٠) ألف مستمع بنسبة تصل إلى ٨.٣%؜، وأخيراً استمع سبعة آلاف شخص للترجمة باللغة الروسية يمثلون ٠.١%؜ من إجمالي عدد المستمعين.

كما أوضحت الإحصائيات المعلنة عن الدول الأكثر زيارة للموقع، وهي: السعودية، والإمارات، وباكستان، والمملكة المتحدة، وإندونيسيا، وماليزيا، والهند، وبنغلاديش، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أنه تم نقل بث الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وباللغة الفرنسية على قناة السنة النبوية، وذلك بطريقة التزامن على الهواء مباشرة، إضافة إلى ترجمتها بـ (١٠) لغات وبثها عبر تطبيق (Arafat Sermon)، ومنصة (منارة الحرمين)، وموقع الرئاسة الرسمي، إضافة إلى تطبيق (حرمين).

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح كبير لـ"ترجمة خطبة عرفة" للعام الثالث.. هنا نسب الاستماع حسب اللغات
سبق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح أعمال "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة" في عامها الثالث، التي تُرجمت في حج هذا العام إلى (١٠) لغات، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين حول العالم للاستماع للخطبة بوسائل آمنة، تواكب الاحترازات المعمول بها ضد جائحة كورونا (كوفيد-١٩) التي يشهدها العالم، حيث تم تجهيز أكثر من (١٠٠) موظف لمشروع الترجمة.

وبينت الإحصائيات أن عدد زوار مشروع ترجمة خطبة عرفة لحج عام ١٤٤١هـ، تجاوز (٢٢) مليون زائر، فيما بلغ عدد المستمعين (٧) ملايين ونصف المليون مستمع، استمعوا للخطبة مباشرة مترجمةً إلى لغتهم ترجمة فورية.

أما نسب الاستماع وعدد الأشخاص الذين استمعوا للترجمة الفورية حسب اللغات المختلفة، فقد استمع ٢٠.٢ %؜ للغة الأوردية ووصل عددهم إلى أكثر من مليون ونصف المليون مستمع، و١٣.٥%؜ للإنجليزية يمثلون أكثر من مليون شخص، و١١.٩%؜ استمعوا للترجمة للغة البنغالية ووصل عددهم لما يقارب (٩٠٠) ألف، أما اللغة الفرنسية فقد استمع إليها ما يقارب (٧٣٥) ألفاً بنسبة ٩.٨%.

واستمع ما يقارب من (٧١٥) ألفاً يمثلون نسبة ٩.٥%؜ للغة الملاوية، و٩.٥%؜ للغة الصينية حيث وصل عددهم إلى أكثر من (٧٠٠) ألف شخص، كما استمع للفارسية ما يقارب (٦٧٠) ألف مستمع بنسبة تمثل ٨.٩%؜، واستمع ٨.٣%؜ للترجمة للغة التركية يمثل عددهم تقريباً (٦٢٠) ألف شخص، واستمع لترجمة؜ اللغة الهوساوية أكثر من (٦٢٠) ألف مستمع بنسبة تصل إلى ٨.٣%؜، وأخيراً استمع سبعة آلاف شخص للترجمة باللغة الروسية يمثلون ٠.١%؜ من إجمالي عدد المستمعين.

كما أوضحت الإحصائيات المعلنة عن الدول الأكثر زيارة للموقع، وهي: السعودية، والإمارات، وباكستان، والمملكة المتحدة، وإندونيسيا، وماليزيا، والهند، وبنغلاديش، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أنه تم نقل بث الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وباللغة الفرنسية على قناة السنة النبوية، وذلك بطريقة التزامن على الهواء مباشرة، إضافة إلى ترجمتها بـ (١٠) لغات وبثها عبر تطبيق (Arafat Sermon)، ومنصة (منارة الحرمين)، وموقع الرئاسة الرسمي، إضافة إلى تطبيق (حرمين).

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
12:28 PM

نجاح كبير لـ"ترجمة خطبة عرفة" للعام الثالث.. هنا نسب الاستماع حسب اللغات

أكثر من ١٠٠ موظف في خدمة المشروع وبث مباشر عبر تطبيقين ومنصة وموقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح أعمال "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة" في عامها الثالث، التي تُرجمت في حج هذا العام إلى (١٠) لغات، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين حول العالم للاستماع للخطبة بوسائل آمنة، تواكب الاحترازات المعمول بها ضد جائحة كورونا (كوفيد-١٩) التي يشهدها العالم، حيث تم تجهيز أكثر من (١٠٠) موظف لمشروع الترجمة.

وبينت الإحصائيات أن عدد زوار مشروع ترجمة خطبة عرفة لحج عام ١٤٤١هـ، تجاوز (٢٢) مليون زائر، فيما بلغ عدد المستمعين (٧) ملايين ونصف المليون مستمع، استمعوا للخطبة مباشرة مترجمةً إلى لغتهم ترجمة فورية.

أما نسب الاستماع وعدد الأشخاص الذين استمعوا للترجمة الفورية حسب اللغات المختلفة، فقد استمع ٢٠.٢ %؜ للغة الأوردية ووصل عددهم إلى أكثر من مليون ونصف المليون مستمع، و١٣.٥%؜ للإنجليزية يمثلون أكثر من مليون شخص، و١١.٩%؜ استمعوا للترجمة للغة البنغالية ووصل عددهم لما يقارب (٩٠٠) ألف، أما اللغة الفرنسية فقد استمع إليها ما يقارب (٧٣٥) ألفاً بنسبة ٩.٨%.

واستمع ما يقارب من (٧١٥) ألفاً يمثلون نسبة ٩.٥%؜ للغة الملاوية، و٩.٥%؜ للغة الصينية حيث وصل عددهم إلى أكثر من (٧٠٠) ألف شخص، كما استمع للفارسية ما يقارب (٦٧٠) ألف مستمع بنسبة تمثل ٨.٩%؜، واستمع ٨.٣%؜ للترجمة للغة التركية يمثل عددهم تقريباً (٦٢٠) ألف شخص، واستمع لترجمة؜ اللغة الهوساوية أكثر من (٦٢٠) ألف مستمع بنسبة تصل إلى ٨.٣%؜، وأخيراً استمع سبعة آلاف شخص للترجمة باللغة الروسية يمثلون ٠.١%؜ من إجمالي عدد المستمعين.

كما أوضحت الإحصائيات المعلنة عن الدول الأكثر زيارة للموقع، وهي: السعودية، والإمارات، وباكستان، والمملكة المتحدة، وإندونيسيا، وماليزيا، والهند، وبنغلاديش، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أنه تم نقل بث الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وباللغة الفرنسية على قناة السنة النبوية، وذلك بطريقة التزامن على الهواء مباشرة، إضافة إلى ترجمتها بـ (١٠) لغات وبثها عبر تطبيق (Arafat Sermon)، ومنصة (منارة الحرمين)، وموقع الرئاسة الرسمي، إضافة إلى تطبيق (حرمين).

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