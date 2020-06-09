النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

إيران: تسجيل 2095 إصابة جديدة بـ"كورونا"

74 حالة وفاة بالفيروس ترفع العدد لـ 8425

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 175927 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري: تم تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8425 حالة.


وأضافت: عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 138457، وهناك 2639 مصابًا بالوباء في حالة صحية حرجة.

وأشارت المتحدثة إلى إجراء 1128601 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

إيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيران: تسجيل 2095 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 175927 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري: تم تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8425 حالة.


وأضافت: عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 138457، وهناك 2639 مصابًا بالوباء في حالة صحية حرجة.

وأشارت المتحدثة إلى إجراء 1128601 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
02:41 PM

إيران: تسجيل 2095 إصابة جديدة بـ"كورونا"

74 حالة وفاة بالفيروس ترفع العدد لـ 8425

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
629

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 175927 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري: تم تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8425 حالة.


وأضافت: عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 138457، وهناك 2639 مصابًا بالوباء في حالة صحية حرجة.

وأشارت المتحدثة إلى إجراء 1128601 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,953
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,484
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,449
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,045

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة