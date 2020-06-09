إيران: تسجيل 2095 إصابة جديدة بـ"كورونا"
74 حالة وفاة بالفيروس ترفع العدد لـ 8425
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 175927 حالة.
ووفق "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري: تم تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8425 حالة.
إيران
فيروس كورونا الجديد
وأضافت: عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 138457، وهناك 2639 مصابًا بالوباء في حالة صحية حرجة.
وأشارت المتحدثة إلى إجراء 1128601 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.
إيران: تسجيل 2095 إصابة جديدة بـ"كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-09
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 175927 حالة.
ووفق "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري: تم تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8425 حالة.
وأضافت: عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 138457، وهناك 2639 مصابًا بالوباء في حالة صحية حرجة.
وأشارت المتحدثة إلى إجراء 1128601 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
02:41 PM
إيران: تسجيل 2095 إصابة جديدة بـ"كورونا"
74 حالة وفاة بالفيروس ترفع العدد لـ 8425
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 175927 حالة.
ووفق "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري: تم تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8425 حالة.
وأضافت: عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 138457، وهناك 2639 مصابًا بالوباء في حالة صحية حرجة.
وأشارت المتحدثة إلى إجراء 1128601 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.