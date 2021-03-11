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الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

برتبة "رقيب ووكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي" للرجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية برتبة "رقيب – وكيل رقيب – عريف - جندي أول – جندي" رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول يجب مراجعة منصة (أبشر- توظيف) على الرابط التالي https//:jobs.sa.

القبول المبدئي شؤون الأفواج الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية برتبة "رقيب – وكيل رقيب – عريف - جندي أول – جندي" رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول يجب مراجعة منصة (أبشر- توظيف) على الرابط التالي https//:jobs.sa.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
04:02 PM

إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

برتبة "رقيب ووكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي" للرجال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,002

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية برتبة "رقيب – وكيل رقيب – عريف - جندي أول – جندي" رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول يجب مراجعة منصة (أبشر- توظيف) على الرابط التالي https//:jobs.sa.

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