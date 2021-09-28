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مخطط المويه الجديد خارج دائرة الخدمات والسكان يشكون تعليق الصكوك

طالبوا بضرورة تدخل وزارة العدل في شكواهم والنظر في معاناتهم

يتطلع سكان محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة؛ إلى حل مشكلة تعليق صكوك مخطط المويه الجديد " 1192“ لافتين إلى أن معاملاتهم لاستخراج الصكوك عالقة في كتابة عدل المحافظة.

وأشار المتضررون في شكواهم لـ"سبق" إلى أنهم يتطلعون إلى إيصال الخدمات الحيوية والتنموية لمخطط المويه الجديد رقم ١١٩٢، إذا لم يستلموا قروضهم العقارية ولم تصرفها لهم البنوك بسبب أن الصكوك الشرعية عالقة في كتابة العدل؛ فضلاً عن أن المخطط ينقصه السفلتة والإنارة والكهرباء، على الرغم من أن وزارة الإسكان قامت بدورها من كروكيات وعمل مخططات مساحية.

وطالب المتضررون؛ بضرورة تدخل وزارة العدل في شكواهم والنظر في معاناتهم؛ لافتين إلى أن معاملات الصكوك لم يتبق عليها سوى الاعتماد فقط، وهو ما لم يتم تنفيذه منذ سنوات، دون معرفة الأسباب التي حالت دون تسلّمهم أراضيهم نظاميًا.

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مخطط المويه الجديد خارج دائرة الخدمات والسكان يشكون تعليق الصكوك
سبق

يتطلع سكان محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة؛ إلى حل مشكلة تعليق صكوك مخطط المويه الجديد " 1192“ لافتين إلى أن معاملاتهم لاستخراج الصكوك عالقة في كتابة عدل المحافظة.

وأشار المتضررون في شكواهم لـ"سبق" إلى أنهم يتطلعون إلى إيصال الخدمات الحيوية والتنموية لمخطط المويه الجديد رقم ١١٩٢، إذا لم يستلموا قروضهم العقارية ولم تصرفها لهم البنوك بسبب أن الصكوك الشرعية عالقة في كتابة العدل؛ فضلاً عن أن المخطط ينقصه السفلتة والإنارة والكهرباء، على الرغم من أن وزارة الإسكان قامت بدورها من كروكيات وعمل مخططات مساحية.

وطالب المتضررون؛ بضرورة تدخل وزارة العدل في شكواهم والنظر في معاناتهم؛ لافتين إلى أن معاملات الصكوك لم يتبق عليها سوى الاعتماد فقط، وهو ما لم يتم تنفيذه منذ سنوات، دون معرفة الأسباب التي حالت دون تسلّمهم أراضيهم نظاميًا.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
01:21 AM

مخطط المويه الجديد خارج دائرة الخدمات والسكان يشكون تعليق الصكوك

طالبوا بضرورة تدخل وزارة العدل في شكواهم والنظر في معاناتهم

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عبدالرزاق البجالي - الطائف
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يتطلع سكان محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة؛ إلى حل مشكلة تعليق صكوك مخطط المويه الجديد " 1192“ لافتين إلى أن معاملاتهم لاستخراج الصكوك عالقة في كتابة عدل المحافظة.

وأشار المتضررون في شكواهم لـ"سبق" إلى أنهم يتطلعون إلى إيصال الخدمات الحيوية والتنموية لمخطط المويه الجديد رقم ١١٩٢، إذا لم يستلموا قروضهم العقارية ولم تصرفها لهم البنوك بسبب أن الصكوك الشرعية عالقة في كتابة العدل؛ فضلاً عن أن المخطط ينقصه السفلتة والإنارة والكهرباء، على الرغم من أن وزارة الإسكان قامت بدورها من كروكيات وعمل مخططات مساحية.

وطالب المتضررون؛ بضرورة تدخل وزارة العدل في شكواهم والنظر في معاناتهم؛ لافتين إلى أن معاملات الصكوك لم يتبق عليها سوى الاعتماد فقط، وهو ما لم يتم تنفيذه منذ سنوات، دون معرفة الأسباب التي حالت دون تسلّمهم أراضيهم نظاميًا.

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