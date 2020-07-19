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الكويت تعلن تسجيل 300 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 59204

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 300 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 59204 في حين تم تسجيل حالة وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 408.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 300 السابقة تضمنت 211 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة 33ر70 في المئة و89 حالة لغير الكويتيين بنسبة 67ر29 في المئة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تعلن تسجيل 300 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 300 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 59204 في حين تم تسجيل حالة وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 408.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 300 السابقة تضمنت 211 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة 33ر70 في المئة و89 حالة لغير الكويتيين بنسبة 67ر29 في المئة.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
02:44 PM

الكويت تعلن تسجيل 300 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 59204

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 300 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 59204 في حين تم تسجيل حالة وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 408.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 300 السابقة تضمنت 211 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة 33ر70 في المئة و89 حالة لغير الكويتيين بنسبة 67ر29 في المئة.

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