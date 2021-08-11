النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أخضر الكرة الشاطئية يرفع استعداده.. استعدادًا للاستحقاقات القادمة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة الجبيل الصناعية والذي يستمر حتى الـ20 من أغسطس الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وأدى "أخضر الشاطئية" اليوم الأربعاء تدريباته على شاطئ منتجع الإنتركونتيننتال، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي عمد إلى تقسيم التدريبات إلى فترتين صباحية ومسائية، واشتملت على تمارين لياقية وبدنية وتكتيكية وذلك باستخدام الكرة.

واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب، التي شهدت حضور ومتابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية بندر الأحمدي ومدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية ناصر السعدي.

من جهة أخرى، عقد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية بندر الأحمدي، اجتماعًا بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية والمساندة، طالبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة والمرسومة والاستغلال الأمثل للمعسكر الحالي من أجل تطوير اللعبة في السعودية وجعلها في مقدمة دول العالم في كرة القدم الشاطئية.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أخضر الكرة الشاطئية يرفع استعداده.. استعدادًا للاستحقاقات القادمة
سبق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة الجبيل الصناعية والذي يستمر حتى الـ20 من أغسطس الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وأدى "أخضر الشاطئية" اليوم الأربعاء تدريباته على شاطئ منتجع الإنتركونتيننتال، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي عمد إلى تقسيم التدريبات إلى فترتين صباحية ومسائية، واشتملت على تمارين لياقية وبدنية وتكتيكية وذلك باستخدام الكرة.

واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب، التي شهدت حضور ومتابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية بندر الأحمدي ومدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية ناصر السعدي.

من جهة أخرى، عقد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية بندر الأحمدي، اجتماعًا بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية والمساندة، طالبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة والمرسومة والاستغلال الأمثل للمعسكر الحالي من أجل تطوير اللعبة في السعودية وجعلها في مقدمة دول العالم في كرة القدم الشاطئية.


11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
11:17 PM

أخضر الكرة الشاطئية يرفع استعداده.. استعدادًا للاستحقاقات القادمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
277

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة الجبيل الصناعية والذي يستمر حتى الـ20 من أغسطس الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وأدى "أخضر الشاطئية" اليوم الأربعاء تدريباته على شاطئ منتجع الإنتركونتيننتال، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي عمد إلى تقسيم التدريبات إلى فترتين صباحية ومسائية، واشتملت على تمارين لياقية وبدنية وتكتيكية وذلك باستخدام الكرة.

واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب، التي شهدت حضور ومتابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية بندر الأحمدي ومدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية ناصر السعدي.

من جهة أخرى، عقد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية بندر الأحمدي، اجتماعًا بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية والمساندة، طالبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة والمرسومة والاستغلال الأمثل للمعسكر الحالي من أجل تطوير اللعبة في السعودية وجعلها في مقدمة دول العالم في كرة القدم الشاطئية.


اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,296

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة