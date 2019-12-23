عسير .. بلاغ من دوريات الأمن بعقبة ضلع ينتهي بضبط "تبغ مجهول المصدر"

2800 عبوة تضبطها "الأمانة" بلا معلومات جمركية وغير خاضعة للضريبة

صادرت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير، كمية من التبغ مجهول المصدر؛ بعد ورود بلاغ من قِبل دوريات الأمن بطريق عقبة ضلع.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ أنه تمّ الشخوص من قِبل إدارة الطوارئ والرقابة المسائية وتم تسلُّم الحالة؛ حيث تبيّن أن كمية التبغ المجهول زادت على 2800 عبوة؛ لا تحمل أيَّ معلومات جمركية وغير خاضعة للضريبة المقررة، إضافة إلى أن الكمية التي تمّت مصادرتها كانت غير مطابقة للفواتير.

وفي ضوء ذلك تمّ تحرير محضر مشترك لتسلُّم الشحنة من قِبل لجان مكافحة التبغ المخالف للأنظمة المعمول بها.