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من ملعب النور.. أول صورة ترصد "ميسي المكسور" بعد الهزيمة التاريخية

اللاعب الأرجنتيني يشترط رحيل رئيس نادي برشلونة وعدد من اللاعبين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورةً للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، وبدا الحزن مسيطراً عليه، عقب مباراة فريقه التي خسرها أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير أن الصورة التقطت لـ"ميسي" مع زميله الألماني تير شتيغن حارس مرمى الفريق داخل غرفة خلع الملابس المخصصة للفريق الكتالوني في ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية، خلال استراحة بين شوطي المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البافاري 4-1.

ووصف موقع "جول" في نسخته العالمية، تعليقاً على الصورة، "شتيغن" بأنه "فرد أمن عُين لمنع "ميسي" من الهرب ومغادرة فريق برشلونة.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل، بين متعاطف مع "ميسي" ورفاقه، وآخر ساخر من حال الفريق الكتالوني.

وكشفت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية عن وجود تهديد قوي من النجم الأرجنتيني، بعد الخسارة المدوية أمس الجمعة أمام البافاري 8-2 في ربع نهائي "التشامبينزليغ"، بالرحيل حال عدم إجراء تغييرات جذرية، أهمها إقالة المدرب كيكي سيتين، وهو القرار الذي تم اتخاذه بالفعل، إلى جانب رحيل رئيس النادي جوسيب بارتوميو.

وتمثل الطلب الأخير لـ"ميسي" في رحيل عدد من لاعبي برشلونة، الذين فشلوا في التأقلم خلال الفترة الماضية، وكان بعضهم سبباً في الهزيمة التاريخية.

ليونيل ميسي دوري أبطال أوروبا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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من ملعب النور.. أول صورة ترصد "ميسي المكسور" بعد الهزيمة التاريخية
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورةً للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، وبدا الحزن مسيطراً عليه، عقب مباراة فريقه التي خسرها أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير أن الصورة التقطت لـ"ميسي" مع زميله الألماني تير شتيغن حارس مرمى الفريق داخل غرفة خلع الملابس المخصصة للفريق الكتالوني في ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية، خلال استراحة بين شوطي المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البافاري 4-1.

ووصف موقع "جول" في نسخته العالمية، تعليقاً على الصورة، "شتيغن" بأنه "فرد أمن عُين لمنع "ميسي" من الهرب ومغادرة فريق برشلونة.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل، بين متعاطف مع "ميسي" ورفاقه، وآخر ساخر من حال الفريق الكتالوني.

وكشفت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية عن وجود تهديد قوي من النجم الأرجنتيني، بعد الخسارة المدوية أمس الجمعة أمام البافاري 8-2 في ربع نهائي "التشامبينزليغ"، بالرحيل حال عدم إجراء تغييرات جذرية، أهمها إقالة المدرب كيكي سيتين، وهو القرار الذي تم اتخاذه بالفعل، إلى جانب رحيل رئيس النادي جوسيب بارتوميو.

وتمثل الطلب الأخير لـ"ميسي" في رحيل عدد من لاعبي برشلونة، الذين فشلوا في التأقلم خلال الفترة الماضية، وكان بعضهم سبباً في الهزيمة التاريخية.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
02:29 PM

من ملعب النور.. أول صورة ترصد "ميسي المكسور" بعد الهزيمة التاريخية

اللاعب الأرجنتيني يشترط رحيل رئيس نادي برشلونة وعدد من اللاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورةً للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، وبدا الحزن مسيطراً عليه، عقب مباراة فريقه التي خسرها أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير أن الصورة التقطت لـ"ميسي" مع زميله الألماني تير شتيغن حارس مرمى الفريق داخل غرفة خلع الملابس المخصصة للفريق الكتالوني في ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية، خلال استراحة بين شوطي المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البافاري 4-1.

ووصف موقع "جول" في نسخته العالمية، تعليقاً على الصورة، "شتيغن" بأنه "فرد أمن عُين لمنع "ميسي" من الهرب ومغادرة فريق برشلونة.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل، بين متعاطف مع "ميسي" ورفاقه، وآخر ساخر من حال الفريق الكتالوني.

وكشفت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية عن وجود تهديد قوي من النجم الأرجنتيني، بعد الخسارة المدوية أمس الجمعة أمام البافاري 8-2 في ربع نهائي "التشامبينزليغ"، بالرحيل حال عدم إجراء تغييرات جذرية، أهمها إقالة المدرب كيكي سيتين، وهو القرار الذي تم اتخاذه بالفعل، إلى جانب رحيل رئيس النادي جوسيب بارتوميو.

وتمثل الطلب الأخير لـ"ميسي" في رحيل عدد من لاعبي برشلونة، الذين فشلوا في التأقلم خلال الفترة الماضية، وكان بعضهم سبباً في الهزيمة التاريخية.

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